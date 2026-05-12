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Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Κάτω Τιθορέα
Πολιτική
10:01 - 12 Μάι 2026

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Κάτω Τιθορέα

Reporter.gr Newsroom
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Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα έδωσε την Τρίτη (12/5) ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λέγοντας ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Πρόσθεσε ότι «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε».

Σχετικά με το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχολίασε ότι «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς». «Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστήρια, τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη» πρόσθεσε.

«Είμαστε μια ήπειρος ανοιχτή και διακινούνται πολλά όπλα», είπε, ενώ σχετικά με τα αιματηρά γεγονότα της Κρήτης σχολίασε ότι «στην περιοχή αυτή υπάρχει μια υπερβολή με τα όπλα». Πρόσθεσε ότι «το ζητούμενο είναι να εξαρθρωθούν οι εγκληματικές οργανώσεις».

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι όταν θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα υπάρξουν μεγάλες μετακινήσεις όπλων προς την Ευρώπη. «Έχω εκφράσει την ανησυχία μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνονται προσπάθειες να δούμε με ποιον τρόπο θα ελεγχθούν οι μετακινήσεις όπλων».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα και τόνισε ότι απαιτείται μια μεγάλη εκστρατεία, επιχειρήσεις και έρευνες για να μειωθούν κατά το δυνατόν τον αριθμό των παράνομων όπλων.

Για το κυκλοφοριακό

Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό ζήτημα λέγοντας ότι «έχουμε σχεδόν τέσσερις φορές παραπάνω αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο με τις ίδιες υποδομές και τους ίδιους δρόμους. Αυτό ως εξίσωση δεν βγαίνει».

«Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ώστε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας να κυκλοφορούν κατά το δυνατόν συντομότερα και λιγότερο κουραστικά με το σχέδιο “Κόμβος”, της οποίας το επιχειρησιακό κέντρο βρίσκεται στη ΓΑΔΑ με 150 περίπου τροχονόμους».

Συμπλήρωσε ότι «έχουμε προμηθευτεί drones τα οποία βοηθούν να υπάρχει μια συνολική εικόνα για όλα τα σημεία της Αττικής έτσι ώστε η κυκλοφορία να μπορεί να γίνεται με μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία».

Παράλληλα, σχολίασε ότι από τη στιγμή της επιστροφής του στο υπουργείο, τα τελευταία δύο χρόνια, «έχουμε πενταπλασιάσει τη δύναμη της Τροχαίας, το οποίο ήταν μια συνειδητή πολιτική απόφαση και για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων». Τέλος, δήλωσε ότι τον Ιούνιο θα υπάρχουν 300 κάμερες στους δρόμους.

«Δεν έχουμε υποδομές για τα ηλεκτρικά πατίνια»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές για τα ηλεκτρικά πατίνια. «Για παράδειγμα δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, αλλά από την άλλη δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν τα πατίνια στο πεζοδρόμιο».

Σχετικά με τα μέτρα που παίρνουν, ανέφερε ότι «το πρώτο είναι η απαγόρευση στους ανήλικους, το δεύτερο είναι η ιδιωτική ασφάλιση έτσι ώστε να υπάρχει αποζημίωση όταν το πατίνι προκαλεί ατύχημα και μια σειρά αλλά άλλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους από τα πατίνια».

Για το Final 4 της Euroleague

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο Final 4 της Euroleague το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί τέλος του μήνα στην Αθήνα λέγοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διαταράξει την τάξη και την ασφάλεια της πόλης».

«Το Final 4 θα διεξαχθεί με βάση τους κανόνες αφενός μεν της Euroleague και από την άλλη πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας με ασφάλεια, με εφαρμογή του νόμου και τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίησε ότι «δεν θα μπει κανείς στο γήπεδο χωρίς ταυτοποίηση και οι αστυνομικές δυνάμεις θα ελέγξουν τους πάντες. «Τις επόμενες μέρες να κάνουμε αυτοψία στο χώρο, να δούμε με ποιον τρόπο θα διαταχθούν συνολικά οι αστυνομικές δυνάμεις και με ποιον τρόπο θα ελεγχθούν οι φίλαθλοι».

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