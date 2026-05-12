Το χωροταξικό για τον τουρισμό και… καλή μας τύχη

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάστηκε την Δευτέρα (11/5) εν χορδαίς και οργάνοις, σε μία προσπάθεια καλλιέργειας εντυπώσεων, ως μία μείζων κυβερνητική παρέμβαση στο χάος που επικρατεί.

Θα μπορούσε να είναι μία ουσιαστική διόρθωση. Είναι όμως μάλλον μία ένδειξη της επιδερμικής προσέγγισης και δεν δικαιολογεί κάποια αισιοδοξία για βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς και κυρίως στα νησιά. Αρκεί να δει κανείς ότι σε περιοχές τουριστικά υπερκορεσμένες (π.χ. Μύκονος, Σαντορίνη κ.λπ.) δεν προβλέπονται αυστηροί όροι για την περαιτέρω ανάπτυξη μονάδων, ενώ την ίδια στιγμή, σε περιοχές που ακόμη «αντέχουν», δίνεται το πράσινο φως ώστε και αυτές να οδηγηθούν στο χάος.

Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, σε νησιά της πρώτης κατηγορίας θα συνεχίσει να επιτρέπεται η τουριστική δόμηση, «απλώς» η δυναμικότητα των νέων μονάδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100 κλίνες. Για τους προορισμούς της δεύτερης κατηγορίας, το όριο αυξάνεται στις… 350 κλίνες. Άντε, καλές δουλειές και καλή μας τύχη…