Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τίτλο «Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.ά.», έπειτα από σειρά βελτιωτικών αλλαγών.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών». Καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη.

Στην ολοκλήρωση της μαραθώνιας συζήτησης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις που αποκαθιστούν αδικίες και διορθώνουν αστοχίες, οι οποίες –όπως ανέφερε– αναγνωρίστηκαν ακόμη και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη συνέχιση της στήριξης προς την κοινωνία.