ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%

Πτωτικό γύρισμα για την ελληνική αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον ΓΔ να υποχωρεί στις 2246 -2.26% και να γυρνάει αρνητική και την εβδομαδιαία απόδοση στο -1.46%. Θετικό στοιχείο αξιολόγησης η εβδομαδιαία υπεροχή της μεσαίας έναντι της υψηλής κεφαλαιοποίησης με τον FTSEM +0.8% και τον FTSE -1.6%.

Υψηλότερος ελαφρώς ο τζίρος σε σχέση με χθες στα 240 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις να καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το φάσμα των κεφαλαιοποιήσεων και το μεγαλύτερο χτύπημα στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -3,5%) αλλά και σε μετοχές με σημαντική ετήσια υπεραπόδοση.

ΕΥΡΩΒ -4,8%, ΠΕΙΡ -4,1%, ΕΤΕ -3,6%, ΑΛΦΑ -3,9% με τις μεγαλύτερες απώλειες στον τραπεζικό κλάδο, υποχώρηση και σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,2%, METLEN -2,1%, ΕΥΔΑΠ -2,8% ΤΙΤΑΝ -2,9%. Κάτω από τα 20 ευρώ το κλείσιμο για την ΔΕΗ -2,8%, χαμηλότερα η CENER -4.1% & BIO -2.5%.

Μόλις πέντε μετοχές του FTSE με θετικό κλείσιμο, με την OPTIMA +1.6%, ΟΤΕ +1,9%, ΕΛΧΑ +2,2% και ΕΛΠΕ +1,2%.

Συγκριτικά καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την KΡI +2%, ΙΝΤΕΚ +1,3%, ΑΒΑΞ +0,4%, CREDIA +0.2%, αλλά πτώση σε ΑΔΜΗΕ -4%, ΙΝΤΚΑ -1,5%, ΟΛΘ -1%, ΠΡΟΝΤΕΑ -1,7%, ΑΛΜΥ -1%.

Συνέχεια στο ανοδικό σερί στην ΔΟΜΙΚ +6,3% σε υψηλό έτους στην μικρή κεφαλαιοποίηση, εξαιρετική και η ΥΚΝΟΤ +3,4% μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ, στο κόκκινο η πλειοψηφία των μετοχών με ΠΑΠ -2,1%, QLCO -1.2%, REALCONS -1.2%.

Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου παρά την ρητορική αποκλιμάκωση στις συναντήσεις και συνομιλίες Τράμπ – Σι έφερε εκ νέου αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια με ισχυρές πιέσεις στην Ασία, έντονη αρνητική προδιάθεση στα futures στις ΗΠΑ (και αρνητικό άνοιγμα τελικά στη Wall Street) και αντίστοιχη υποχώρηση στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX -2.1%.

Σε ότι αφορά στην πορεία του Euronext Athens οι επιχειρηματικές εξελίξεις δρουν βοηθητικά στις αποτιμήσεις, ενώ και όλες οι φετινές ΑΜΚ έχουν υπερκαλυφτεί επιτυχώς δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης σε εισηγμένες και αγορά.

Κάτω από αυτό το πρίσμα θα λειτουργήσει η αγορά και την επόμενη εβδομάδα με την εκκίνηση της διαδικασίας της μεγάλης ΑΜΚ της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ που θα γίνει με την μέθοδο της Δημόσιας Προσφοράς στο ελληνικό βιβλίο και ιδιωτικής τοποθέτησης (με την μέθοδο του book building) για το ξένο, με την εταιρία να επαναλαμβάνει στην ΕΓΣ ότι θα δοθεί προτεραιότητα (χωρίς ακόμα λεπτομέρειες) σε παλαιούς μετόχους.

Οι έως σήμερα πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από ξένους θεσμικούς αλλά και από ιδιωτικά χαρτοφυλάκια, ενώ υπενθυμίζουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλη μια σημαντική ΑΜΚ αυτή της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ ύψους 510 εκατ. ευρώ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης