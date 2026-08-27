Γεωργιάδης: Αν εμείς έχουμε καρτέλ στα καύσιμα, σε άλλες χώρες τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;

Στις κατηγορίες σχετικά με ύπαρξη καρτέλ στα καύσιμα και πρωτιά της Ελλάδας στις αυξήσεις τιμών μεταξύ των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Απέναντι στις σχετικές ατιάσεις ο Υπουργός Υγείας αντιτάσσει ότι όσα ειπώνονται δεν επιβεβαιώνονται από τα επίσημα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, για να ενισχύσει τη θέση του, χρησιμοποίησε μια ειρωνική σύγκριση, αναφέροντας ότι αν οι ελληνικές αυξήσεις οφείλονταν σε καρτέλ, τότε σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Δανία θα έπρεπε να κυριαρχεί ο… Εσκομπάρ.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο κ. Γεωργιάδης επικαλείται το Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο καταγράφει σε εβδομαδιαία βάση τις τιμές καταναλωτή των πετρελαιοειδών στα 27 κράτη-μέλη, με τελευταία ενημέρωση στις 27 Αυγούστου 2026.

Διαβάστε την ανάρτηση:

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2092932322039390249}