Μητσοτάκης: Σήμα για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και «καρφιά» κατά Σαμαρά

Σε προεκλογικούς ρυθμούς «τρέχει» πλέον η ΝΔ, όπως κατέστη σαφές από την τοποθέτηση του προέδρου της και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εκλέγει σήμερα (Τετάρτη, 10/6) νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Εκλογές το 2027», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, περιγράφοντας την πορεία προς αυτές ως «απαιτητικό μαραθώνιο» και προσθέτοντας όμως πως «είμαστε στην τελική ευθεία» και «η κάθε μέρα μετράει», ενώ έδωσε το σύνθημα, ώστε στο εξής όλοι βουλευτές να γυρίσουν «μαζί όλη την Ελλάδα από την μία άκρη στην άλλη».

Απευθυνόμενος, δε, στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη», είπε: «Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος».

Από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη δεν έλειψαν και οι σαφείς αιχμές εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, καθώς περιγράφοντας τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική, είπε:

«Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά. Με πράξεις κι όχι με συνθήματα, με τις πιο ισχυρές δυνάμεις που είχαμε ποτέ σε όλη την ιστορία μας».

Αναφερόμενος, δε, στις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, έκανε λόγο για «μία πτωχευμένη χώρα που μείωσε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών και έθεσε ως προτεραιότητα του «νέου κύκλου προς το 2030» την «τσέπη του πολίτη».

«Οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα Η πρόοδος των αριθμών πρέπει να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους», ανέφερε.

Ατζέντα 2030

Ως κεντρική στόχευση του προεκλογικού προγράμματος «για την τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε τη σύνταξη μιας «Ατζέντας 2030», την οποία περιέγραψε ως μία δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων, η οποία θα συνταχθεί με την ευθύνη ειδικής επιτροπής υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Μίλησε δε για ένα «νέο Συμβόλαιο Ευθύνης με την κοινωνία που θα κληθούμε να το τιμήσουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα».

Αναφέρθηκε, ακόμη, στους 4 πυλώνες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, λέγοντας πως οι βασικοί άξονες είναι: δυναμική Οικονομία, ευημερούσα Κοινωνία, θωρακισμένη Άμυνα, αποτελεσματική Διπλωματία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή παραδοχή. Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων», σημείωσε, πριν εξηγήσει πως όλα τα παραπάνω συνιστούν τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης.

Ο «θίασος» της αντιπολίτευσης δεν έχει σκοπό να κυβερνήσει

Μία ακόμη σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο κ. Μητσοτάκης και στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν «θίασο που δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα», ενώ σημείωσε ακόμη: «Ξέρουν ότι η οργή διαδίδεται πιο γρήγορα από την ελπίδα. Αλλά ο δικός μας αντίπαλος δεν έχει όνομα κόμματος ή επώνυμο πολιτικών προσώπων, είναι μόνο τα προβλήματα των πολιτών».

«Άνοιγμα» στους απογοητευμένους

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σε «έναν κόσμο ασταθή, μόνο η ΝΔ μπορεί να δώσει ασφάλεια. Σε μία χώρα στην οποία μένουν ακόμη πολλά να διορθωθούν, μόνο οι δικές μας αλλαγές θα φέρουν αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο. Γι’ αυτό και η εντολή που θα ζητήσουμε από τον λαό θα είναι εντολή ρήξης με τα κακώς κείμενα και ολοκλήρωσης των δημιουργικών κύκλων που άνοιξαν το 2019 και συνεχίστηκαν το 2023. Σε αυτήν τη νέα, συναρπαστική πανστρατιά, θέση έχουν όλοι».

«Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα δεν έχει περιθώρια να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι της μία ισχυρή και σοβαρή κυβέρνηση», σημείωσε και δίνοντας το «σήμα» για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ανέφερε:

«Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος – τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμείλικτα: θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που άλλοτε πληρώσαμε ακριβά;».