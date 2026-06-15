Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Έναν αναλυτικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου στο Υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, καταγράφοντας τις βασικές παρεμβάσεις της τελευταίας διετίας και τα αποτελέσματα που, όπως υποστηρίζει, έχουν επιτευχθεί στην οικονομία, τις επενδύσεις και την αγορά.

Ο υπουργός ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του βασικός στόχος ήταν η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με αύξηση των επενδύσεων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση των μισθών και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέσω ενός πλαισίου μεταρρυθμίσεων που δίνει έμφαση στην καινοτομία και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Μεταρρυθμίσεις στη βιομηχανία και τη μεταποίηση

Στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε μια σειρά θεσμικών αλλαγών και ψηφιακών εργαλείων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πλήρης ψηφιοποίηση διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας «Open Business», η μείωση της γραφειοκρατίας, η εισαγωγή του Ψηφιακού Δελτίου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τη μεταποίηση στην Αττική, που – όπως σημειώνει – επιτρέπει για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια την αναβάθμιση και επέκταση νόμιμων παραγωγικών μονάδων.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον απολογισμό, βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις αναβάθμισης σε 25 βιομηχανικά πάρκα, έχουν εγκριθεί τρία νέα επιχειρηματικά πάρκα, ενώ τέσσερα ακόμη βρίσκονται στο τελικό στάδιο ωρίμανσης. Επιπλέον, θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, με στόχο την προσέλκυση μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων.

Αναπτυξιακός νόμος και επενδύσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, όπου – όπως υποστηρίζει ο υπουργός – οι διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνονται πλέον εντός 90 ημερών.

Στα τρία πρώτα καθεστώτα του νόμου έχουν ενταχθεί 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 553 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενες ενισχύσεις 290 εκατ. ευρώ και δημιουργία άνω των 1.500 νέων θέσεων εργασίας. Συνολικά, βρίσκονται σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις που φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ και προοπτική δημιουργίας περίπου 15.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι ότι το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% των ενισχύσεων κατευθύνονται εκτός Αττικής, στοιχείο που, όπως επισημαίνεται, ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στρατηγικές επενδύσεις και έλεγχοι

Στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει στηρίξει 91 εμβληματικά έργα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, ενώ μόνο το τελευταίο 18μηνο εντάχθηκαν 22 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, μέσω ελεγκτικών διαδικασιών ανακτήθηκαν 126 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται.

Τεχνολογία, ημιαγωγοί και καινοτομία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τεχνολογία αιχμής και την καινοτομία. Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε το Ελληνικό Κέντρο Ικανότητας Ημιαγωγών (Hellenic Chips Competence Centre), με χρηματοδότηση 3,63 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τους ημιαγωγούς, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Παράλληλα, αναπτύσσεται συνεργασία με την OpenAI για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ υλοποιούνται περισσότερα από 300 έργα αναβάθμισης ερευνητικών υποδομών, συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Ναυπηγεία και βιομηχανική ανασυγκρότηση

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αναζωογόνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας την ένταξη του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά στις στρατηγικές επενδύσεις, τη στήριξη των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα.

Προστασία καταναλωτή και αγορά

Στον τομέα της αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών, έγινε αναφορά στη σύσταση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην επιβολή πλαφόν κέρδους σε βασικά αγαθά κατά την περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και στη θέσπιση νέου Κώδικα Δεοντολογίας για παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα, ενώ η συνεργασία με τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο συνέβαλε, όπως υποστηρίζεται, στη συγκράτηση των τιμών και ακόμη και στην καταγραφή αρνητικού πληθωρισμού σε τρόφιμα και βασικά αγαθά για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Διεθνείς παρεμβάσεις

Τέλος, γίνεται αναφορά στις διεθνείς παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των ελληνικών εμπορικών συμφερόντων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αντίδραση στις προσπάθειες κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «Turkaegean» σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται με στόχο μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη ελληνική οικονομία.

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