Θεοδωρικάκος: Όσοι μετέχουμε στο δημόσιο βίο πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα

Το σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την προσέλκυση περισσότερων παραγωγικών επενδύσεων, αλλά και η δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις κυβερνητικές προτεραιότητες για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, στις αλλαγές για τις οφειλές και τα δάνεια, στην παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στην αγορά.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή, με στόχο να ενισχυθούν κυρίως η βιομηχανία, η μεταποίηση και οι νέες τεχνολογίες.

Όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και την προσέλκυση επενδύσεων. Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου έχουν ήδη ενταχθεί 928 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ και περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε έμφαση σε ένα μοντέλο στήριξης που, όπως είπε, δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στις άμεσες επιχορηγήσεις, αλλά και στη μείωση του διοικητικού κόστους και του χρόνου υλοποίησης των επενδύσεων.

«Δεν θα δίνουμε επιχορηγήσεις με χρήματα, αλλά θα διευκολύνουμε με ταχύτερες αδειοδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και η δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιστροφή εξειδικευμένων εργαζομένων που είχαν φύγει από την Ελλάδα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

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Στο επίκεντρο οι 120 δόσεις για παλαιές οφειλές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στη νέα ρύθμιση για τις παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με την αύξηση του αριθμού των δόσεων από 72 σε 120. Η νέα ρύθμιση έχει ήδη παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως μέρος της δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση των πιέσεων σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η δυνατότητα εξόφλησης σε περισσότερες δόσεις αποτελεί διευκόλυνση για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο για τα funds και τους servicers. Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται πλαφόν 15% στις προκαταβολές που μπορούν να ζητούνται στο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών, καθώς και αυστηρότερες υποχρεώσεις για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στους δανειολήπτες.

Η παρέμβαση στο diesel

Στο μέτωπο των τιμών, ο υπουργός αναφέρθηκε στην παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, επισημαίνοντας τη σύνδεση μεταξύ του κόστους των καυσίμων, των μεταφορών και των τελικών τιμών των προϊόντων.

Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, η κρατική επιδότηση στο diesel αυξάνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση στην αντλία αναμένεται να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η εξέλιξη των τιμών ενέργειας θα αποτελέσει παράλληλα παράγοντα για την επανεξέταση των παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Αναφορικά με την αγορά των σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, στην οποία έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί προϊόντων.

Οι μειώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι, με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς, το όφελος για ένα μέσο νοικοκυριό που πραγματοποιεί μηνιαίες αγορές ύψους 500-600 ευρώ από το σούπερ μάρκετ μπορεί να διαμορφώνεται κοντά στα 39-40 ευρώ τον μήνα.

«Να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα»

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο υπουργός αναφέρθηκε στο μήνυμα που έχει απευθύνει ο πρωθυπουργός προς τα μέλη της κυβέρνησης για τη στάση τους απέναντι στους πολίτες.

«Όσοι μετέχουμε στον δημόσιο βίο έχουμε μία και μοναδική δουλειά: Να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα, να εργαζόμαστε σκληρά και να διορθώνουμε λάθη», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη δήλωση βουλευτή σχετικά με τις μετακινήσεις, τη χαρακτήρισε ατυχή, υπογραμμίζοντας παράλληλα, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, την ανάγκη η κυβερνητική παράταξη να βρίσκεται κοντά στους πολίτες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, αλλά και στη μεσαία τάξη.

Για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, επανέλαβε τη θέση ότι θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το κυβερνητικό έργο μπορεί να απευθυνθεί και σε πολίτες που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι.