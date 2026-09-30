Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις

Ως «κρίσιμες παρεμβάσεις» για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο MEGA News Radio 104,6.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ειδικότερα στη ρύθμιση των οφειλών σε έως 120 δόσεις, στην επιδότηση του diesel κατά 20 λεπτά το λίτρο, αλλά και στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

«Και οι 120 δόσεις και η επιδότηση των 20 λεπτών στο diesel και η επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμες παρεμβάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, «πρέπει όλοι να τις υποστηρίξουμε γιατί είναι σωστές για τη χώρα».

«Να στηριχθεί κάθε ελληνική οικογένεια»

Αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο περίπου δύο εβδομάδων για τις σχετικές αποφάσεις.

Όπως είπε, προτεραιότητα είναι να στηριχθούν οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ανάγκες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στις ορεινές περιοχές.

«Μας ενδιαφέρει να στηριχθεί κάθε ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της περιφέρειας και στις πιο ορεινές περιοχές, όπου ο κόσμος έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», τόνισε.

Η παρέμβαση προς την Κομισιόν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πολύ σοβαρή παρέμβαση», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μήνυμα που «πρέπει να ακουστεί πολύ ηχηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Όπως εξήγησε, η ελληνική πρόταση αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της αύξησης των τιμών, ώστε να χρηματοδοτηθούν έκτακτες δράσεις στήριξης των πολιτών. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα της εξαίρεσης των έκτακτων μέτρων από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

«Νομίζω ότι είναι λογικό και αναγκαίο αίτημα», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, εκτιμώντας ότι πρόκειται για αίτημα που μπορεί να βρει ανταπόκριση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το διεκδικήσει και πιστεύω ότι θα το διεκδικήσουν και άλλες χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο οικογένειες, μεσαία τάξη και ευάλωτα νοικοκυριά

Ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι τα μέτρα έχουν ως στόχο τη στήριξη των οικογενειών, της μεσαίας τάξης και των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ανάγκη για παρεμβάσεις δεν εξαντλείται σε ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων.

«Ό,τι και να κάνουμε, θα χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, γιατί οφείλουμε να ακούμε τους ανθρώπους και να συναισθανόμαστε αυτό που περνούν», σημείωσε.

Συνδέοντας την κοινωνική πολιτική με την αγορά εργασίας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει πιο σοβαρή κοινωνική πολιτική για μια χώρα από τις δουλειές και από τους καλύτερους μισθούς».

928 επενδυτικά σχέδια ύψους 3,1 δισ. ευρώ

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας.

Όπως ανέφερε, σε ολόκληρη τη χώρα υποστηρίζονται 928 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με κρατική ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων περίπου 60.000 στη βιομηχανία.

«Τα τελευταία δύο χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση ώστε να μεταφερθεί η προτεραιότητα της οικονομίας στη βιομηχανία και στην καινοτομία», σημείωσε.

«Θέλουμε ξανά ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κλάδου.

«Θέλουμε να έχουμε ξανά ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία και ναυπηγοεπισκευή», ανέφερε, συνδέοντας την ανάγκη ενίσχυσης του κλάδου με τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία.

«Είναι κρίμα η Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες δύο-τρεις χώρες της παγκόσμιας ναυτιλίας και να μην είναι πολύ ισχυρή και στη ναυπηγική βιομηχανία», πρόσθεσε.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η τελική εκλογική εικόνα θα διαφέρει από τα σημερινά ευρήματα των μετρήσεων.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, αυτή την περίοδο υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ή εκφράσει ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση. Κατά τον ίδιο, η εκλογική αναμέτρηση θα θέσει τους πολίτες «μπροστά στο πραγματικό σταυροδρόμι».

Ο υπουργός περιέγραψε το δίλημμα, όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, ως επιλογή μεταξύ της συνέχισης της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με βάση το κυβερνητικό έργο και ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία, και της επιλογής μιας διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη μεσαία τάξη και στους οικονομικά ασθενέστερους.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η δική μας δουλειά είναι να στηρίζουμε το σύνολο της κοινωνίας και να εκπροσωπούμε το σύνολο της κοινωνίας».