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Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα
Πολιτική
14:30 - 22 Ιουν 2026

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αποτυχία αντιμετώπισης της ακρίβειας, τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τη διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων άσκησε σήμερα (22/6) ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφερόμενος στην πλατφόρμα «posokanei», υπενθύμισε ότι το 2023 η κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως η δημοσιοποίηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και των τραπεζικών επιτοκίων μέσω της πλατφόρμας e-καταναλωτής θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό και θα οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες.

«Να σας διαβάσω: “Επειδή ο e-καταναλωτής και ό,τι έχουμε ανεβάσει οδηγεί σε μείωση τιμών, αποφασίσαμε με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Παπαθανάση να συμπεριλάβουμε στην πλατφόρμα μας τις τιμές ανά μήνα του ρεύματος, ανά εταιρεία, και τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων ανά τράπεζα”. Τάδε έφη Άδωνις Γεωργιάδης, το 2023, για την πλατφόρμα e-καταναλωτής που έλεγε ότι “ο ανταγωνισμός και εδώ θα λειτουργήσει, είμαι βέβαιος”», υπογράμμισε.

«Τρία χρόνια μετά τα πράγματα είναι στα ύψη. Ο ανταγωνισμός δεν έχει λειτουργήσει και τα βαφτίσια του e-καταναλωτής σε “posokanei” κόστισαν 350.000 ευρώ στον ελληνικό λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι πολύτιμοι δημόσιοι πόροι που δαπανήθηκαν σε λανθασμένες επιλογές θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί για την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη, με το εισόδημα των πολιτών να εξανεμίζεται από τις συνεχείς ανατιμήσεις και την απουσία αποτελεσματικών πολιτικών παρεμβάσεων.

Αναφέρθηκε, δε, στις δηλώσεις του Δημήτρη Καιρίδη για τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, κάνοντας λόγο για απαξιωτικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς απέναντι σε έναν αιρετό που εξελέγη με την ψήφο των πολιτών.

«Η τοποθέτηση του κυρίου Καιρίδη είχε προσωπικούς χαρακτηρισμούς έναντι ενός ανθρώπου, ο οποίος κέρδισε την κάλπη των δημοτικών εκλογών με πολύ καθαρό και πολύ αξιοπρεπή τρόπο και νομίζω ότι θα έπρεπε κάπως να ξανασκεφτεί τον χαρακτηρισμό του τίποτα για τον εκλεγμένο δήμαρχο Αθηναίων. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πιο πετυχημένος και το ποιος είναι λιγότερο πετυχημένος θα το κρίνουν οι πολίτες στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτή η αλαζονεία και ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Νέα Δημοκρατία έναντι του Χάρη Δούκα είναι προσβλητικά για τη δημοκρατία και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα», είπε.

Σχολιάζοντας την πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιλεκτική μνήμη και λαϊκισμό, υπενθυμίζοντας παλαιότερες προτάσεις στελεχών της που προέβλεπαν την κάλυψη από το κράτος του κομίστρου ταξί για πολίτες που είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

«Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυρανάκης έλεγε ότι πρέπει να μπαίνουν στα ταξί άνθρωποι που έχουν πιει και να πληρώνει το κράτος το κόμιστρο. Αυτά δεν ήταν προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία; Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης της γελοιότητας. Ότι εμείς ερχόμαστε και προτείνουμε κάτι που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έρχεστε εδώ και λαϊκίζετε έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ εσείς είστε οι ακραίοι λαϊκιστές», κατέληξε.

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