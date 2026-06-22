ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

«Η απόρριψη της συμφωνίας EFTA–Mercosur από την Ελβετική Κάτω Βουλή επιβεβαιώνει ότι οι ανησυχίες των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τους αγρότες, το περιβάλλον και τον αθέμιτο ανταγωνισμό βρίσκουν πλέον απήχηση και στην Ελβετία», αναφέρει σήμερα (22/6) σε σχετική της ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ:

«Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελβετίας, στις 17 Ιουνίου 2026, να απορρίψει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των χωρών της EFTA και της Mercosur, αποτελεί μια ηχηρή πολιτική προειδοποίηση για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συμφωνία EFTA–Mercosur αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών — Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν — και τις χώρες της Mercosur, δηλαδή την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Πρόκειται για συμφωνία αντίστοιχης λογικής και κατεύθυνσης με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως λόγω των επιπτώσεων στον αγροτικό τομέα, στα περιβαλλοντικά πρότυπα και στους όρους ανταγωνισμού.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Η απόφαση της Ελβετικής Κάτω Βουλής επιβεβαιώνει ότι οι ανησυχίες που εκφράσαμε ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη συμφωνία με τη Mercosur δεν ήταν υπερβολικές. Ήταν ουσιαστικές, τεκμηριωμένες και απολύτως δικαιολογημένες.

Οι Ελβετοί βουλευτές, από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα: οι εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να προχωρούν εις βάρος των παραγωγών, του περιβάλλοντος, της εργασίας και της δίκαιης εφαρμογής των κανόνων. Είναι ακριβώς η γραμμή που ακολουθήσαμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταψηφίζοντας μια συμφωνία που δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τους Ευρωπαίους αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφους.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Αντίθετα, πιστεύουμε σε ανοιχτές αγορές, σε ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και σε δίκαιες εμπορικές σχέσεις. Όμως το εμπόριο δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στους δικούς της παραγωγούς και την ίδια στιγμή να επιτρέπει εισαγωγές προϊόντων που δεν παράγονται με αντίστοιχα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και υγειονομικά πρότυπα.

Η εξέλιξη στην Ελβετία δείχνει ότι η συζήτηση για τη Mercosur παραμένει ανοιχτή σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι Ελληνική ιδιοτροπία. Δεν είναι αγροτικός συντηρητισμός. Είναι ζήτημα δίκαιου ανταγωνισμού, επισιτιστικής ασφάλειας, προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής και σεβασμού των πολιτών.

Η Ευρώπη οφείλει να ακούσει αυτό το μήνυμα. Οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να υπηρετούν τους πολίτες, τους παραγωγούς και τη βιώσιμη ανάπτυξη — όχι να δημιουργούν νέες ανισότητες και νέες πιέσεις σε όσους ήδη δίνουν καθημερινά μάχη για να σταθούν όρθιοι».

Η απόρριψη της συμφωνίας στην Ελβετική Κάτω Βουλή ήρθε με 96 ψήφους κατά, 86 υπέρ και 9 αποχές, ύστερα από αντιδράσεις τόσο από βουλευτές που εκπροσωπούν αγροτικά συμφέροντα όσο και από πολιτικές δυνάμεις που εξέφρασαν ανησυχίες για εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων και για την αποψίλωση του Αμαζονίου.

Η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί θεσμικά, καθώς η συμφωνία θα εξεταστεί και από την Άνω Βουλή της Ελβετίας. Ωστόσο, το πολιτικό μήνυμα είναι ήδη σαφές: όλο και περισσότερες φωνές στην Ευρώπη ζητούν εμπορικές συμφωνίες με πραγματική αμοιβαιότητα, ισχυρές εγγυήσεις και ουσιαστική προστασία για τους παραγωγούς, το περιβάλλον και τους καταναλωτές».