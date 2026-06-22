ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής
Πολιτική
14:21 - 22 Ιουν 2026

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, το 81% των τροπολογιών που κατατέθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους εισήχθησαν μεταξύ 21:00 και 01:00 τα ξημερώματα.

Η πρόσφατη συζήτηση σχετικά με τον Ν. 5308/2026 ανέδειξε εκ νέου διαχρονικά προβλήματα της νομοθετικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Παρά τις βελτιώσεις που καταγράφονται στον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης, τον οποίο δημοσιεύει κάθε χρόνο το ΚΕΦΙΜ, η κατάθεση άσχετων και ουσιαστικά εκπρόθεσμων τροπολογιών παραμένει μια επίμονη παθογένεια.

Η νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ με τίτλο «Τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στη Βουλή;» εξετάζει δεδομένα από 2.064 τροπολογίες που ψηφίστηκαν κατά την περίοδο 2014–2026 και καταγράφει, μεταξύ άλλων, τα εξής::

Παρότι ο συνολικός αριθμός των τροπολογιών και των συνολικών άρθρων έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθεμία περιλαμβάνει πλέον περισσότερες διατάξεις. Το 2025 αντιστοιχούσαν σχεδόν τέσσερα άρθρα ανά τροπολογία, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με το 2019, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη χρήση ερανιστικών τροπολογιών.
Από το 2021 και μετά, η κατάθεση τροπολογιών έχει μετατοπιστεί έντονα στις νυχτερινές ώρες. Ενώ πριν από το 2020 μόλις το 2%–12% κατατιθέμενων τροπολογιών υποβάλλονταν μετά τις 21:00, το ποσοστό ξεπέρασε το 70% κατά την περίοδο 2023–2025.
Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Μάιο του 2026, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε μεταξύ 21:00 και 01:00, ενώ περισσότερες από τις μισές κατατέθηκαν στο δίωρο 22:00–23:59.
Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, το 81% όσων κατατέθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους εισήχθησαν στη Βουλή μεταξύ 21:00 και 01:00 τα ξημερώματα.
Η εξάλειψη της κατάθεσης τροπολογιών την ίδια ημέρα που ψηφίζονται, μία συνήθης πρακτική μέχρι το 2019, δεν αύξησε ουσιαστικά τον χρόνο κοινοβουλευτικής επεξεργασίας. Στην πράξη, η κατάθεσή τους μεταφέρθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, ημερολογιακά μία ημέρα πριν, αργά το προηγούμενο βράδυ. Το 2026, ένα μέλος της Βουλής έχει κατά μέσο όρο περίπου 11 ώρες ανά άρθρο τροπολογίας για να μελετήσει το περιεχόμενο και τις συνοδευτικές εκθέσεις, να διαβουλευτεί και να αποφασίσει για την ψήφο του.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για μια διαχρονική πρακτική που περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο για ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και αποδυναμώνει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Η βελτίωση της ποιότητας της νομοθέτησης προϋποθέτει την τήρηση του Συντάγματος και του θεσμικού πλαισίου, την ουσιαστική διαβούλευση επί του συνόλου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, την επαρκή τεκμηρίωσή τους και την αποφυγή άσχετων διατάξεων σε νομοσχέδια διαφορετικού αντικειμένου.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά: «Οι τροπολογίες μπορούν να εξυπηρετούν πραγματικές και επείγουσες ανάγκες. Όταν, όμως, κατατίθενται συστηματικά αργά τη νύχτα, περιλαμβάνουν άσχετες διατάξεις και ψηφίζονται λίγες μόλις ώρες αργότερα, περιορίζουν τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Παρά τη σημαντική βελτίωση που τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί, μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη έρευνα του δικτύου EPICENTER, στην ποιότητα της νομοθέτησης, η Κυβέρνηση και η Βουλή οφείλουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρακτική των ουσιαστικά εκπρόθεσμων και άσχετων τροπολογιών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια
Ειδήσεις

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος
Ειδήσεις

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομία

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»
Πολιτική

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο
Πολιτική

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία
22/06/2026 - 14:41

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 14:40

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «για χάρη» του Ερντογάν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:30

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:55

AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ