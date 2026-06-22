Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την πρωθυπουργία, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Βρετανία να αποκτήσει τον έβδομο ηγέτη της μέσα σε 10 χρόνια.

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «άκουσε» το κυβερνών Εργατικό Κόμμα και συνειδητοποίησε πως δεν είναι πλέον το κατάλληλο πρόσωπο για να το οδηγήσει στις εθνικές εκλογές που αναμένονται το 2029.

Η ανακοίνωσή του, που έγινε στα σκαλιά του γραφείου και της επίσημης κατοικίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο αναμένεται να οδηγήσει σε μια ομαλή και αδιαμφισβήτητη ανάδειξη του πρώην δημάρχου του Ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ.

Ο Μπέρναμ, 56 ετών και επαγγελματίας πολιτικός επί δεκαετίες, έσπευσε να δηλώσει μέσω της πλατφόρμας X ότι θα θέσει υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία για την ηγεσία, λαμβάνοντας τη στήριξη του πρώην υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρούνταν πιθανός αντίπαλός του σε μια τέτοια κούρσα.

Με την ανάδειξη του έβδομου πρωθυπουργού της Βρετανίας από το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit πριν από δέκα χρόνια, η κυβέρνηση των Εργατικών αποτελεί το πιο πρόσφατο θύμα της οργής των ψηφοφόρων για την αποτυχία των πολιτικών να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους για αλλαγή.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα ζητήσει από την οργανωτική επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για την εκλογή του διαδόχου του. Οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν στα μέσα του ίδιου μήνα. Εάν διεξαχθεί κανονική εκλογική αναμέτρηση, ο νέος ηγέτης θα έχει αναλάβει έως τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση «στέψης» χωρίς αντίπαλο, ο νέος ηγέτης θα μπορούσε να αναλάβει ήδη από τα μέσα Ιουλίου.

Ο απολογισμός της θητείας Στάρμερ ΕΔΩ