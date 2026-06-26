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Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος
Πολιτική
12:58 - 26 Ιουν 2026

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Reporter.gr Newsroom
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Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός, στο νομοσχέδιο θα ενσωματωθεί διάταξη που θα προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ώστε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω και άλλων τρόπων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της ρύθμισης είναι «να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος», κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιρειών ενέργειας και των δήμων.

Όπως μεταφέρουν δημοσιογραφικές πηγές, σε πρώτη φάση δεν πρόκειται να αλλάξει ο τρόπος καταβολής των δημοτικών τελών, αλλά στόχος είναι το νέο σύστημα να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2028.

Μάλιστα, το νέο σύστημα αναμένεται να θυμίζει το σύστημα καταβολής του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή θα εκδίδεται μία φορά ετησίως και θα μπορεί αν πληρώνεται σε 12 δόσεις.

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