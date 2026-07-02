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Metron Analysis: Κερδίζουν έδαφος ΝΔ και ΕΛΑΣ – «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική
21:08 - 02 Ιουλ 2026

Metron Analysis: Κερδίζουν έδαφος ΝΔ και ΕΛΑΣ – «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis,

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάστηκε στο MEGA την Πέμπτη (2/7), στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,4%, αυξάνοντας τα ποσοστά της κατά 1,9 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και διατηρώντας προβάδισμα 13,3 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ, η οποία επίσης ενισχύεται κατά 1,9 μονάδες (στο 17,1%). Παράλληλα, η διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται στις 5,7 μονάδες (στο 11,4%), με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας.

Αντίθετα, η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούνιο, χάνοντας 2,9 μονάδες και διαμορφούμενη στο 7,5%, γεγονός που την φέρνει στην τέταρτη θέση. Μικρή άνοδο σημειώνει το ΚΚΕ, το οποίο φτάνει το 6,2%, ενώ η Ελληνική Λύση υποχωρεί οριακά στο 5,7%. Πτώση άνω της μίας μονάδας καταγράφει και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ σύμφωνα με τη μέτρηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά δημοτικότητας σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η έρευνα δείχνει ότι στη Βουλή εισέρχονται επίσης η Φωνή Λογικής με 3,8% και το ΜεΡΑ25 με 3,1%, ενώ εκτός κοινοβουλίου παραμένουν ο ΣΥΡΙΖΑ (1,4%), η Νίκη (1,2%) και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη (1%).

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Ως προς τους αναποφάσιστους, που αντιστοιχούν στο 9,3% του δείγματος, το 18% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023, το 8% ΣΥΡΙΖΑ, το 4% ΚΚΕ, το 13% άλλο κόμμα, ενώ το 58% είτε δεν είχε συμμετάσχει στις εκλογές είτε είχε επιλέξει λευκό ή άκυρο.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, έναντι 14% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5%. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναδεικνύεται πρώτος και στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών με 36%, καταγράφοντας άνοδο έξι μονάδων από τον Φεβρουάριο. Η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχοντας όμως απώλειες πέντε μονάδων μέσα σε έναν μήνα, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 31%, εμφανίζοντας άνοδο δύο μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο.

Στην αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, οι θετικές γνώμες αυξάνονται από το 25% στο 28%, ενώ η θετική αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενισχύεται κατά μία μονάδα και φτάνει το 31%. Αντίθετα, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζουν ελαφρά υποχώρηση στις θετικές αξιολογήσεις, με τις αρνητικές γνώμες να παραμένουν σε επίπεδα άνω του 80%.

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Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τα εκλογικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ και της «Ελπίδας». Περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους της ΕΛΑΣ προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημαντικό ποσοστό προέρχεται από μικρότερα κόμματα ή από πολίτες που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Αντίστοιχα, σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων της «Ελπίδας» προέρχονται από μικρά κόμματα ή από την αποχή, ενώ καταγράφονται επίσης μετακινήσεις ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ.

Τέλος, ως προς το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα το ψήφιζε «πολύ πιθανό» και το 8% «αρκετά πιθανό». Τα υψηλότερα ποσοστά δυνητικής εκλογικής απήχησης καταγράφονται στους ψηφοφόρους που αυτοτοποθετούνται στον δεξιό και κεντροδεξιό χώρο.

Σημειώνεται ότι η σημερινή μέτρηση ήταν η τελευταία για τη φετινή «πολιτική» σεζόν, με τις επόμενες έρευνες να αναμένονται τον Σεπτέμβριο.

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