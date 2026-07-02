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Βενεζουέλα: Διάσωση-θαύμα μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια!
Ειδήσεις
20:30 - 02 Ιουλ 2026

Βενεζουέλα: Διάσωση-θαύμα μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια!

Reporter.gr Newsroom
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Ένα άνδρας διασώθηκε ζωντανός έπειτα από οκτώ ολόκληρες ημέρες εγκλωβισμού στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε από τους δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, αφήνοντας πίσω τους περίπου 2.300 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Ο 43χρονος φύλακας ασφαλείας, Ερνάν Γκιλ, βρέθηκε παγιδευμένος στο μικρό φυλάκιο όπου εργαζόταν, στο υπόγειο χώρου στάθμευσης εμπορικού κέντρου στην παράκτια περιοχή Κατία λα Μαρ, στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Σύμφωνα με το BBC, οι διασώστες χρειάστηκαν περισσότερες από 100 ώρες επίμονης και εξαιρετικά επικίνδυνης προσπάθειας για να τον προσεγγίσουν, μέσα σε περίπου 140 τόνους συντριμμιών, πριν καταφέρουν τελικά να τον απεγκλωβίσουν. Χιλιάδες διασώστες από τη Βενεζουέλα αλλά και διεθνείς αποστολές από Χιλή, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Μεξικό, Πορτογαλία και Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στην επιχείρηση, την οποία ένας Χιλιανός πυροσβέστης χαρακτήρισε ως «την πιο περίπλοκη και τεχνικά δύσκολη» της καριέρας του.

Ο Ερνάν Γκιλ φαίνεται πως σώθηκε χάρη στη δομή του ίδιου του θαλάμου του, ο οποίος λειτούργησε σαν προστατευτικό κέλυφος, εμποδίζοντας τα βαριά μπάζα να τον συνθλίψουν. Σύμφωνα με τους διασώστες, δεν είχε ούτε ένα σοβαρό τραύμα, με χαρακτηριστική τη φράση ότι «δεν είχε ούτε σπασμένο νύχι». Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα συντρίμμια, του χορηγήθηκε νερό και ενδοφλέβια ενυδάτωση, ενώ μάσκα και αργότερα προστατευτικά γυαλιά του παραδόθηκαν μέσω μικρών ανοιγμάτων για να τον προφυλάξουν από τη σκόνη.

Οι ομάδες διάσωσης αντιμετώπισαν συνεχείς καταρρεύσεις στις πρόχειρες στοές πρόσβασης, γεγονός που έκανε την επιχείρηση ακόμη πιο επικίνδυνη. Παράλληλα, η επαφή με τον εγκλωβισμένο έγινε σταδιακά πιο σταθερή, μέχρι που οι διασώστες κατάφεραν να τον δουν με μικρή κάμερα μέσα στα χαλάσματα. Ο ίδιος εμφανιζόταν ήρεμος, επικοινωνιακός και, σύμφωνα με τους διασώστες, ζητούσε συγκεκριμένες γεύσεις ροφημάτων, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχολογία του.

Ο διασώστης που πρώτος άκουσε τις αδύναμες κραυγές του περιέγραψε τη στιγμή ως βαθιά συγκινητική, λέγοντας ότι αρχικά πίστεψε πως ίσως ήταν παραισθήσεις λόγω της έντασης της επιχείρησης. Από εκείνη τη στιγμή, η μάχη με τον χρόνο έγινε αγώνας επιβίωσης – και τελικά, ένα σπάνιο θαύμα μέσα στην απόλυτη καταστροφή.

Εντούτοις, η καταστροφή παραμένει τεράστια. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί περίπου 2.000 νεκροί, ενώ υπάρχουν ακόμη δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι.

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