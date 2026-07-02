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Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παίρνει σάρκα και οστά: Επένδυση 250 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2029
Πολιτική
20:53 - 02 Ιουλ 2026

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παίρνει σάρκα και οστά: Επένδυση 250 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2029

Reporter.gr Newsroom
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Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029 και με τη φιλοδοξία να αποτελέσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας, παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το σχέδιο για το νέο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Πρόκειται για ένα έργο που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού, φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της περιοχής, συνδυάζοντας σύγχρονες αθλητικές υποδομές με ευρύτερες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό.

Την παρουσίαση έκανε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η επένδυση θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια παρέμβαση που, πέρα από τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου, στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Δήμος Πειραιά έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες εγκρίσεις για το ύψος της κατασκευής, με τον δήμαρχο Γιάννη Μώραλη να επισημαίνει πως δεν ζητείται καμία επιπλέον παρέμβαση από την κυβέρνηση πέραν όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού θα χρησιμοποιεί άλλη έδρα για τους εντός έδρας αγώνες της.

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» προβλέπεται να διαθέτει περισσότερες από 53.000 θέσεις, γεγονός που θα το καταστήσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η αυξημένη χωρητικότητα θα επιτρέψει τη φιλοξενία κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων, ακόμη και τελικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ αναμένεται να συμβάλει και στη διάθεση περισσότερων εισιτηρίων σε πιο προσιτές τιμές, διευκολύνοντας ιδιαίτερα τις οικογένειες.

Η νέα εγκατάσταση θα αναπτυχθεί σε τέσσερα επίπεδα, με συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα και βιοκλιματική οροφή επιφάνειας 30.000 τετραγωνικών μέτρων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται περισσότεροι από 100 υπερπολυτελείς χώροι φιλοξενίας (VIP σουίτες), πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα premium hospitality, 5.000 τετραγωνικά μέτρα για χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και Media Center 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων και επιπλέον χώρους εργασίας για δημοσιογράφους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη λειτουργικότητα του γηπέδου, καθώς προβλέπεται ένα εκτεταμένο σύστημα μετακίνησης των φιλάθλων με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες, 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης. Παράλληλα, σχεδιάζονται χιλιάδες θέσεις στάθμευσης και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τόσο την πρόσβαση όσο και την αποχώρηση των θεατών, σε συνδυασμό με βελτιώσεις στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ξεχωριστή θέση στο έργο κατέχει η τεχνολογία, καθώς το νέο γήπεδο θα διαθέτει περισσότερα από 10.000 τετραγωνικά μέτρα επιφανειών LED, δημιουργώντας – σύμφωνα με τον σχεδιασμό – τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ το «παρών» έδωσε και η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Αν και το έργο βρίσκεται ακόμη στην αφετηρία του, η παρουσίαση του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα φιλόδοξης επένδυσης, η οποία, εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη των αθλητικών υποδομών της χώρας και να αποτελέσει νέο τοπόσημο για τον Πειραιά.

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