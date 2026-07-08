ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι 7 παρεμβάσεις «ανάσα» για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση
Πολιτική
21:00 - 08 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι 7 παρεμβάσεις «ανάσα» για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ομιλία στη συνεδρίαση του ΔΣ των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.  

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταρτίσει μία δέσμη προτάσεων που σύμφωνα με πηγές του κόμματος μπορούν να δώσουν "ανάσα" στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Πρόκειται για συνολικά επτά παρεμβάσεις, τις οποίες ανέλυσε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα τόνισε τα εξής:

-Πρώτον. Δίνουμε πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε κάθε βιώσιμη επιχείρηση.
Δεν μπορεί μια βιώσιμη επιχείρηση που παράγει, που απασχολεί εργαζόμενους και θέλει να επενδύσει, να παραμένει εγκλωβισμένη στα βάρη που δημιούργησε η δεκαπενταετής κρίση.
Γι' αυτό προτείνουμε νέα ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με γενναία διαγραφή προσαυξήσεων για όσους τηρούν τη ρύθμιση μέχρι το τέλος. Η κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας με τις 72 δόσεις δεν δίνει ανάσα ανακούφισης.
Παράλληλα, έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.
– Με άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ.
-Με κατοχύρωση των δανειοληπτών να αποκτούν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
-Με υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τέλος τα παιχνίδια αδιαφάνειας κάτω από το τραπέζι.
-Με πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.
Με το ΠΑΣΟΚ η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του ελληνικού λαού. Θα σταματήσει να είναι ένα πάρτι αδιαφάνειας και κερδοσκοπίας, όπως αυτό που στήθηκε τα τελευταία χρόνια.

- Δεύτερον. Θεσμοθετούμε τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό
Δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να είναι αποκλεισμένη από το δικό της κεφάλαιο κίνησης. Να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της ή τους λογαριασμούς της.
Γι' αυτό δεσμευόμαστε για τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Καταθέσαμε μάλιστα σχετική τροπολογία στη Βουλή, την οποία απέρριψε η Νέα Δημοκρατία.

- Τρίτον. Ανοίγουμε επιτέλους τη χρηματοδότηση στους πολλούς
Η πρόσβαση στον δανεισμό δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από το αν κάποιος είναι ήδη μεγάλος πελάτης μιας συστημικής τράπεζας.
Γι’ αυτό επιμένουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Με μια αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Και με ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου που θα στηρίζει τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις της χώρας.
Η κυβέρνηση θυμήθηκε πολύ αργά να μεταφέρει δύο δισεκατομμύρια ευρώ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Το έκανε επειδή πίεζαν οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης.
Εμείς προτείνουμε κάτι πολύ διαφορετικό.
Μια Αναπτυξιακή Τράπεζα που δεν θα λειτουργεί ως ταμείο όπου παρκάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα αποτελεί μόνιμο θεσμό αναπτυξιακής πολιτικής, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.

- Τέταρτον. Μειώνουμε το διοικητικό και φορολογικό βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
Προτείνουμε την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, ώστε να δοθεί πραγματική ανάσα στους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.
Δεν είναι μόνο ζήτημα φορολόγησης.
Είναι και ζήτημα απλοποίησης της καθημερινής λειτουργίας χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

-Πέμπτον. Τελειώνουμε με την αδικία της τεκμαρτής φορολόγησης
Η κυβέρνηση, παρά τους πανηγυρισμούς της για τη μείωση δεκάδων φόρων, αιφνιδίασε τους επαγγελματίες επιβάλλοντας την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση. Με αυτή την επιλογή αντιμετωπίζει συλλήβδην τους ελεύθερους επαγγελματίες ως ύποπτους φοροδιαφυγής, επιβάλλοντας έναν άδικο και ισοπεδωτικό μηχανισμό φορολόγησης που αγνοεί την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.
Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για την άμεση κατάργησή της και την επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα.
Το κράτος οφείλει να αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή.
Όχι να επιβάλλει οριζόντια μέτρα που αδικούν τους συνεπείς και νομιμοποιούν τους μεγάλους φοροφυγάδες.

- Έκτον. Κλείνουμε οριστικά τον κύκλο των φορολογικών βαρών της κρίσης
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για βιώσιμη ανάπτυξη, όταν εξακολουθεί να διατηρεί φόρους που θεσπίστηκαν ως προσωρινά μέτρα πριν από δεκαπέντε χρόνια.
Δεσμευόμαστε για την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.
Και παράλληλα, για τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.

- Έβδομον. Διαμορφώνουμε μια δίκαιη και βιώσιμη αγορά εργασίας
Γι’ αυτό προτείνουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, ώστε να στηριχθούν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 21:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»
Πολιτική

Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»

Κατρίνης: Η πολιτική των «ήρεμων νερών» του κ. Μητσοτάκη ναυάγησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Πολιτική

Κατρίνης: Η πολιτική των «ήρεμων νερών» του κ. Μητσοτάκη ναυάγησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Χρηστίδης: Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Estée Lauder
Πολιτική

Χρηστίδης: Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Estée Lauder

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
08/07/2026 - 21:30

Γιατί τα παιδιά εμπιστεύονται το ανθρώπινο βλέμμα αλλά όχι των ρομπότ

Πολιτική
08/07/2026 - 21:25

Βολές Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Λάθος το μπλόκο στα F-35 – Δικαίωμα της Τουρκίας η απόκτησή τους

Πολιτική
08/07/2026 - 21:17

Η επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά: Τα F-35, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 21:00

Τραμπ: «Δεν θέλω πλέον να διαπραγματευτώ με το Ιράν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Πολιτική
08/07/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι 7 παρεμβάσεις «ανάσα» για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση

Πολιτική
08/07/2026 - 20:36

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Πολιτική
08/07/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: τέλος στα ψιλά γράμματα στις κρυφές χρεώσεις στις τράπεζες

Ειδήσεις
08/07/2026 - 20:15

Νετανιάχου για Χέγκσεθ: Ίσως η ακύρωση της επίσκεψης να σημαίνει κάτι καλό

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 20:00

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 19:45

Blue Origin: Άνοιγμα Μπέζος σε επενδυτές για άντληση $10 δισ. και αποτίμηση $130 δισ.

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 19:29

Jumbo: Κάτω του 5% η συμμετοχή της Capital Group Companies

Πολιτική
08/07/2026 - 19:11

Κατρίνης: Η πολιτική των «ήρεμων νερών» του κ. Μητσοτάκη ναυάγησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 19:01

Ευρωαγορές: «Βουτιά» στα κόκκινα μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Πολιτική
08/07/2026 - 18:55

Χατζηδάκης: Να χτίσουμε πάνω στις εθνικές επιτυχίες – Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Ειδήσεις
08/07/2026 - 18:49

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Πολιτική
08/07/2026 - 18:42

Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 18:28

Στο «μικροσκόπιο» του FBI η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής για ξέπλυμα χρήματος

Πολιτική
08/07/2026 - 18:19

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία

Εργασιακά
08/07/2026 - 18:11

Συνάντηση Κεραμέως με σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. για συντάξεις χηρείας: Συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε κοινωνικές αδικίες του παρελθόντος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 18:07

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 950.000 ίδιων μετοχών έναντι €14,8 εκατ.

Πολιτική
08/07/2026 - 18:07

Νοτοπούλου: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Όλα δείχνουν ΕΛΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/07/2026 - 17:56

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο - ΥΦΑΝΤΗΣ»

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 17:53

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ.

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:49

Ρούτε για δηλώσεις Μητσοτάκη και Casus belli: «Δεν είμαι σχολιαστής»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:44

Μερτς: Τέλος η εποχή που κερδίζαμε χωρίς να δίνουμε – Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 17:40

Sell off στο ΧΑ: Διασώθηκαν μόνο δύο μετοχές στον FTSE - Ποιες πιέστηκαν περισσότερο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/07/2026 - 17:36

Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:33

Αλλαγή στάσης Τραμπ προς Ζελένσκι: Άδεια για κατασκευή Patriot και συνάντηση με Πούτιν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:30

Σύγκρουση για το Κυπριακό: Χατζηβασιλείου, Διαμαντοπούλου και Νταβούτογλου αντάλλαξαν βαριές αιχμές

Πολιτική
08/07/2026 - 17:18

Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ