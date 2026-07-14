Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Την ανάγκη η υπόθεση της φονικής επίθεσης στη Marfin να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ώστε να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και να κριθεί η τύχη των κατηγορουμένων, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και τις συλλήψεις για την τραγωδία του 2010.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πλέον τον λόγο έχει αποκλειστικά η Δικαιοσύνη, η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης.

«Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η Δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορουμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται ως κατηγορούμενοι και όχι ως καταδικασμένοι, με την τελική κρίση να ανήκει στα δικαστικά όργανα.

«Η Μαρφίν παραμένει μια ανοιχτή πληγή εδώ και 16 χρόνια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι, έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες, ο φάκελος της υπόθεσης άνοιξε ξανά και συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία.

«Είναι πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες ή και πολυετείς έρευνες η υπόθεση ξαναμπήκε στο επίκεντρο και συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία», είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αξιολόγηση της αποδεικτικής τους ισχύος ανήκει στις δικαστικές αρχές.

«Το ποια είναι τα στοιχεία και πόσο είναι δεμένα τα στοιχεία, ελπίζουμε να είναι δεμένα, ως προς το ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη Marfin «μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία δεν μπορούσε να την αγνοήσει.

«Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις και απόδοση δικαιοσύνης. Δεν είναι ο τοξικός λόγος», ανέφερε.

«Το ελληνικό FBI έχει δώσει απαντήσεις»

Αναφερόμενος στη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τη λειτουργία των ειδικών υπηρεσιών ασφαλείας και ειδικότερα της υπηρεσίας που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως «ελληνικό FBI».

«Αυτό που ειρωνεύονταν κάποιοι ως ελληνικό FBI, τόσο στη συγκεκριμένη υπόθεση όσο και σε άλλες, έχει καταφέρει να βάλει τα γυαλιά σε αυτούς που το κορόιδευαν τότε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. δεν περιορίζονται στην υπόθεση της Marfin, αλλά αφορούν «πολλές δεκάδες υποθέσεις, χιλιάδες συλλήψεις και σημαντικές επιτυχίες στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων».

«Μια κυβέρνηση κρίνεται από τα αντανακλαστικά και την πολιτική βούληση»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση για το κατά πόσο η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας αποτελεί πολιτικό ζήτημα.

«Η εγκληματικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Μια κυβέρνηση κρίνεται για τα αντανακλαστικά που έχει, για το πόσες παραπάνω συλλήψεις επιτυγχάνονται επί των ημερών της και βέβαια για την πολιτική βούληση», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σήμερα υπάρχει αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, σημειώνοντας πως «πλέον δικάζονται με πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο» όσοι παρανομούν.

Έφερε ως παράδειγμα και την κυβερνητική πολιτική στα πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών αποτελεί ζήτημα πολιτικής επιλογής.

Για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και την παρουσία του πρωθυπουργού, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπροσώπων όλων των κομμάτων στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα.

«Είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί», είπε.

Παράλληλα, απέρριψε τη λογική της συλλογικής ευθύνης στο πολιτικό σύστημα.

«Δεν θα γυρίσω να σας πω αυτό που έκαναν κάποιοι άλλοι, ότι ο οποιοσδήποτε στο πολιτικό σύστημα είναι συμμέτοχος, ηθικός αυτουργός ή πολύ χειρότερα δολοφόνος. Σε καμία περίπτωση», ανέφερε.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η ανοχή σε παράνομες συμπεριφορές μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον κλιμάκωσης.

«Κάθε φορά που δικαιολογείς μια κατάληψη που είναι μια παράνομη πράξη σε ένα πανεπιστήμιο, κάθε φορά που θα έπρεπε ως αντιπολίτευση να είσαι με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες, κάθε φορά που χαρακτηρίζεις ως παρέμβαση το να πάνε κάποιοι στο σπίτι ενός πολιτικού ή ενός δημοσιογράφου, ρίχνεις νερό στον μύλο πράξεων που η κλιμάκωσή τους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μια δολοφονία», είπε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι για δεκαετίες υπήρχε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές.

«Για 45 χρόνια, μέχρι το 2019, αν έκανες κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, δεν ήσουν παραβατικός – εγώ θα πω εγκληματίας – ήσουν επαναστάτης», ανέφερε.

«Ζούμε σε μια χώρα που ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος βάφτιζε επαναστάτη έναν εγκληματία, έναν παραβατικό», πρόσθεσε.

«Στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία»

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει τη συζήτηση για πιθανή συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι αυτή δεν αποτελεί κυβερνητική θέση.

«Δεν είναι αυτή η θέση της κυβέρνησης», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι ο βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η επίτευξη αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.