Μαρινάκης: Καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά – Τις γέφυρες τις έκοψε ο πρωθυπουργός

Κατηγορηματικά αποκλείει το Μέγαρο Μαξίμου οποιοδήποτε ενδεχόμενο πολιτικής ή μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι «καμία απολύτως» συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει με τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο MEGARADIO, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη θέση δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά πολιτική διαφωνία, συνδέοντας την απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές κυρίως με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και την κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για το ποιος έχει κλείσει την πόρτα σε μια πιθανή μελλοντική συνεννόηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε χαρακτηριστικά: «Τις γέφυρες τις έκοψε ο πρωθυπουργός», αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν είναι προσωπικό το “όχι”, είναι πολιτικό»

Ο Παύλος Μαρινάκης απέδωσε την κυβερνητική θέση στις πολιτικές διαφορές που, όπως είπε, έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

«Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει “μειοδοτική” την πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Μεταπολίτευσης, στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την Κυβέρνηση αυτή, με το κόμμα αυτό», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ειδικότερα και στους χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, έχει χρησιμοποιήσει ο Αντώνης Σαμαράς για τον υπουργό Εξωτερικών.

«Δεν μπορεί να λες τη Δευτέρα “προδότη” τον Υπουργό Εξωτερικών που επί των ημερών του, όπως και του προκατόχου του, του κυρίου Δένδια, άρα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν όλα όσα σας είπα και πολλά παραπάνω και την Τρίτη, την Τετάρτη να λες θα συγκυβερνήσω μαζί τους», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Άρα δεν είναι προσωπικό το “όχι”, είναι πολιτικό».

Η αναφορά του στη στάση του Μητσοτάκη απέναντι στον Σαμαρά

Παρά τη σκληρή κριτική, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αμφισβητήσει συνολικά την πολιτική διαδρομή και την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέποτε αμφισβήτησε την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά, ειδικά τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός της χώρας», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη χαρακτήρισε «μία αναπόφευκτη εξέλιξη, δυσάρεστη», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ένταση δεν προκλήθηκε από τον πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση.

«Τους τόνους δεν τους σήκωσε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε η Κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.

Το 2023 στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στη στάση του Αντώνη Σαμαρά κατά τις εκλογές του 2023, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει τότε να είναι εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και να συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία.

«Εγώ θυμάμαι τον Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη γραμμή το 2023», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ήταν και πολύ σημαντική η συνεισφορά του στο εκλογικό αποτέλεσμα το 2023».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη αναφορά για να υποστηρίξει ότι η σημερινή πολιτική αντιπαράθεση δεν συνδέεται με μια διαχρονική άρνηση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Άρα μετά τα τέσσερα πρώτα χρόνια ο κύριος Σαμαράς ήρθε και έβαλε το όνομά του […] στο ψηφοδέλτιο και συντάχθηκε με αυτή την κυβέρνηση», σημείωσε.

Στη συνέχεια συνέδεσε τη στάση αυτή με τη σημερινή κριτική του Αντώνη Σαμαρά σε κυβερνητικές επιλογές, μεταξύ άλλων στην οικονομική πολιτική, στην εστίαση και στους ελεύθερους επαγγελματίες.