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Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών
Πολιτική
10:54 - 16 Ιουλ 2026

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Reporter.gr Newsroom
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Νέες αναταράξεις καταγράφονται στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς συνεχίζεται η αποχώρηση βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/7) η βουλευτής Επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου, εντείνοντας το κύμα αποχωρήσεων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες.

Με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η κ. Τσαπανίδου γνωστοποιεί την απόφασή της να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής.

ΣΥΡΙΖΑ: «Οι έδρες δεν είναι προσωπική ιδιοκτησία»

Πηγές της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, τονίζουν ότι «όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες».

Όπως σημειώνουν, «οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα: «Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές;»

Και προσθέτουν: «Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως “ατομική στάση ευθύνης” ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι «η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων».

Τέλος, οι ίδιες πηγές στέλνουν μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης προς όλα τα στελέχη και τους βουλευτές που απομακρύνθηκαν το προηγούμενο διάστημα μέσα στο κλίμα της εσωτερικής κρίσης:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γυρίζει σελίδα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για μια ισχυρή, σύγχρονη και προοδευτική Αριστερά. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους όσοι αποχώρησαν εξαιτίας του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης και της παρατεταμένης κρίσης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και ανασυγκρότηση απέναντι στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κοινωνία και η χώρα».

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