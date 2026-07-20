ΕΛΑΣ: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) προχώρησε στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής της, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής.

Η Πολιτική Επιτροπή αποτελεί το κεντρικό καθοδηγητικό συλλογικό όργανο του κόμματος και απαρτίζεται από 75 μέλη, τα οποία θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και τον συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης.

Καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τα μέλη της Επιτροπής: