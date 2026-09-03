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Η ΟΝΝΕΔ έφτιαξε ταινία μικρού μήκους για το rebrading του Αλέξη Τσίπρα (βίντεο)
Πολιτική
23:29 - 03 Σεπ 2026

Η ΟΝΝΕΔ έφτιαξε ταινία μικρού μήκους για το rebrading του Αλέξη Τσίπρα (βίντεο)

Reporter.gr Newsroom
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Με μια ταινία μικρού μήκους σχολιάζει η ΟΝΝΕΔ την παρουσίαση των οικονομικών προτάσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το πολιτικό «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα.

Η «γαλάζια νεολαία» ασκεί κριτική στις εξαγγελίες του νέου πολιτικού φορέα, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή που επιχειρείται αφορά κυρίως την εικόνα και την επικοινωνιακή παρουσία και λιγότερο το περιεχόμενο των πολιτικών προτάσεων.

Σύμφωνα με την ΟΝΝΕΔ, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος παραπέμπει σε πολιτικές εξαγγελίες του 2015, τις οποίες χαρακτηρίζει επαναλαμβανόμενες και υποστηρίζει ότι είχαν μείνει σε μεγάλο βαθμό χωρίς υλοποίηση.

«Το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο την εικόνα παρά την πολιτική ουσία», αναφέρει η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας παράλληλα ότι η επικοινωνιακή προσέγγιση, τα βίντεο και το νέο «περιτύλιγμα» δεν αλλάζουν, κατά την άποψή της, το πολιτικό περιεχόμενο.

{https://www.facebook.com/reel/1733864157863777}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 23:29
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