Μαρινάκης: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στην πολιτική των «ανέξοδων υποσχέσεων» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA NEWS 104,6.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε παράλληλα στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, στην ακρίβεια και τη φορολογία, αλλά και στη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «woke ατζέντα».

Η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε η κυβερνητική κοστολόγηση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «εκνευρισμό».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η κοστολόγηση δεν πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο, αλλά από το οικονομικό επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμματα να αποστέλλουν τις οικονομικές τους εξαγγελίες στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε, όπως υποστήριξε, η πολιτική αντιπαράθεση να πραγματοποιείται «επί ίσοις όροις» και οι προτάσεις να αξιολογούνται με κοινά δημοσιονομικά κριτήρια.

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε τη σημερινή συζήτηση για τις παροχές με τη δημοσιονομική ιστορία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι από τη δεκαετία του 1980 και μετά η Ελλάδα «ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της» και «με δανεικά από τα παιδιά μας».

Αναφερόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για επανάληψη ενός «ίδιου έργου», παραπέμποντας στις εξαγγελίες του προγράμματος της Θεσσαλονίκης.

Τι είπε για τον 13ο μισθό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «ουδείς είναι αντίθετος» στο να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζομένων, έθεσε όμως στο επίκεντρο το δημοσιονομικό κόστος, το οποίο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ για έναν επιπλέον μισθό.

«Τα λεφτά που έχουμε να δώσουμε δεν φύτρωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρά σήμερα σε παροχές συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των εσόδων μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Τα μέτρα που έρχονται στη ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις που θα αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, στη μεσαία τάξη και στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και στόχος είναι να μην υπάρξει κοινωνική ομάδα που θα μείνει εκτός.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπερασπίστηκε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στις μειώσεις φόρων, στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και στη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, εφόσον συνεχιστεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση θα εξετάζει σταδιακά «την απομάκρυνση από τα τεκμήρια».

«Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις δεκάδων άμεσων και έμμεσων φόρων, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν γίνονται πάντοτε αντιληπτά στην καθημερινότητα των πολιτών, λόγω, όπως ανέφερε, της «πρωτοφανούς ακρίβειας».

«Όσο πιο δύσκολη είναι μια περίοδος, τόσο πιο σοβαρές πρέπει να είναι οι λύσεις, μόνιμες και να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο», δήλωσε.

Απορρίπτει «woke ατζέντα» η κυβέρνηση

Στο σκέλος της συζήτησης για τη λεγόμενη «woke ατζέντα», ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση υιοθετεί μια τέτοια πολιτική.

«Ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα αποκτήσει woke ατζέντα», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση του ότι «τα φύλα είναι δύο».

«Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή ζητήματα που, όπως είπε, έχουν ανακύψει σε δημόσιες ψηφιακές πλατφόρμες και σχολικά βιβλία, τόνισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο που αφορά παιδιά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να αποδίδεται στην κυβέρνηση μια συνολική πολιτική «woke» κατεύθυνση, καθώς, όπως ανέφερε, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από νομοθετική πρωτοβουλία ή κυβερνητική απόφαση.