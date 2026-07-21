Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 (ΕΠΑ) παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη (21/7), στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Ωδείο Αθηνών. Πρόκειται για το νέο πολυετές πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μέχρι το 2030 θα πετύχει την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και θα εξελιχθεί σε «μία πολύ καλύτερη χώρα», εξέφρασε από το βήμα του Ωδείου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε το ΕΠΑ ως προϊόν πολυετούς σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια ξεκίνησε το 2021, όταν για πρώτη φορά επιχειρήθηκε ένας μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός σχεδιασμός με ορίζοντα πενταετίας για τη διάθεση των εθνικών πόρων.

«Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις, εάν δεν ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας πως η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις.

«Η χώρα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνει το δημόσιο χρέος με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και, ταυτόχρονα, διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις», τόνισε.

Ακόμη, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση σκόπιμα και συνειδητά επιλέγει τις επενδύσεις έναντι των επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, υποστηρίζοντας πως «το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλισης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών».

Όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση του ΕΠΑ 2026-2030, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη «σε κάθε γωνιά της πατρίδας», στόχος είναι «να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1.008 ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας. Όχι μόνο σε κάθε Περιφέρεια, αλλά σε κάθε γωνιά κάθε Περιφέρειας», πράγμα που θα επιτευχθεί μέσω της στενής συνεργασίας κέντρου και Περιφερειών, αλλά και υπό την προϋπόθεση πως ο σχεδιασμός υπηρετεί τις εθνικές προτεραιότητες.

Υποστήριξε, δε, πως το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα δεν έχει παράδοση στον μακροχρόνιο σχεδιασμό και τον ουσιαστικό συντονισμό, κάτι που – όπως τόνισε – άλλαξε με το επιτελικό κράτος, ενώ η κυβέρνηση θέτει στόχους σε βάθος δεκαετίας.

Κλείνοντας την σύντομη ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι βασικοί άξονες του νέου κυβερνητικού προγράμματος θα αρχίσουν να παρουσιάζονται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνοντας πως «το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα».

Πιερρακάκης: Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά

Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε, κατά την τοποθέτησή του, πως από το 2019 στόχος είναι ο υπερδιπλασιασμός των εθνικών πόρων που διατίθενται για την ανάπτυξη, ένας στόχος που εκτείνεται, όπως είπε, μέχρι και το 2030.

«Μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμη ισχυρότερη», ανέφερε, τονίζοντας ότι το ΕΠΑ 2026-2030 αποτελεί «ένα από τα βασικά εργαλεία για να επιταχύνουμε το σχέδιο μας, με συνολικούς πόρους περίπου 23 δισ. ευρώ».

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά ολόκληρη τη χώρα και προϋποθέτει τη συνεργασία με τους οργανισμούς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το να «απελευθερωθεί» αυτή η δυναμική αποτελεί και τη μεγάλη πρόκληση, σημείωσε ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία «να τα εντάξουμε όλα σε μια ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική».

Υπογράμμισε, δε, πως το ΕΠΑ είναι η μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική και τόνισε ότι η βασική πρόκληση για την επόμενη τετραετία είναι «να αξιοποιήσουμε την πρόοδο», υποστηρίζοντας ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς «θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που προβλέπουν τις αλλαγές, σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και επενδύουν εγκαίρως».

Το ΕΠΑ είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τόνισε ακόμη ο ίδιος, λέγοντας πως στόχος είναι «να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά».

Παπαθανάσης: Η επιτυχία του ΕΠΑ στηρίζεται στη συνεργασία

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, από την πλευρά του, στάθηκε στην αύξηση των πόρων για τις δημόσιες επενδύσεις από 5,6 δισ. ευρώ το 2019 σε 16,7 δισ. ευρώ το 2026 – αύξηση που, όπως τόνισε, είναι προϊόν συστηματικής δουλειάς.

«Το 2019 οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις ήταν 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2025 ανήλθαν σε 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2026 οι πόροι ανέρχονται στο ύψος-ρεκόρ των 16,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η πρόοδος δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και της συστηματικής διεκδίκησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαθανάσης.

Ακόμη, εξήγησε ότι στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2026-30 – που σχεδιάστηκε για να καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες – κινητοποιούνται 23 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων και επεσήμανε πως η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με τους επιμέρους τοπικούς φορείς και οργανισμούς.

Επανέλαβε, δε, την κυβερνητική δέσμευση «να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης», ενώ στις βασικές προκλήσεις συμπεριέλαβε το στεγαστικό, το δημογραφικό και τις περιφερειακές ανισότητες.

«Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η χώρα μας μπορεί να σχεδιάζει με αυτοπεποίθηση, να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και, κυρίως, να επιστρέφει αυτούς τους πόρους σε στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Ανέρχεται σε 17,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Σε αυτά προστίθενται 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Συνολικά, κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρώ εθνικών πόρων. Δηλαδή περίπου διπλάσιοι πόροι από την περίοδο 2021-2025», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

Τόνισε, δε, πως «οι πόροι αυτοί δεν είναι αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές. Είναι έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα».