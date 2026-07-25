Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας και Κύπρου στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.

Κατά τις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία του στενού συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου, τόσο λόγω των περιφερειακών εξελίξεων όσο και εξαιτίας της ανανεωμένης κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης, επισημαίνοντας ότι «τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν δυνατά» και ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας. Όπως ανέφερε, ο συντονισμός των δύο κυβερνήσεων είναι σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας ότι αυτές πρέπει να διεξαχθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποκλίνει από αυτό το πλαίσιο και επισήμανε πως η παρούσα συγκυρία συνδέεται και με τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί αίσθηση επείγοντος για την επίτευξη προόδου.

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«Αν υπάρξει πρόοδος, τώρα είναι η ώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την Κυπριακή Δημοκρατία και θα βρίσκεται στο πλευρό της ενόψει των απαιτητικών διαβουλεύσεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρούσα περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι, μετά από αρκετά χρόνια, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες που επαναφέρουν το ζήτημα δυναμικά στη διεθνή ατζέντα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης απέδωσε αυτή την εξέλιξη στη στρατηγική που έχει ακολουθήσει η κυπριακή κυβέρνηση, αλλά και στην πολιτική βούληση που έχει επιδείξει, στοιχεία που, όπως είπε, έχουν συμβάλει στην αναζωπύρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί μόνο ζήτημα που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά συνιστά ευρωπαϊκό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας πως η επίλυσή του αφορά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.