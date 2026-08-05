Οι εορτασμοί για τα 140 χρόνια καινοτομίας της Mercedes-Benz συνεχίζονται: 140 A-Class σε ειδική, επετειακή τιμή.

Οι εορτασμοί για τα 140 χρόνια καινοτομίας της Mercedes-Benz συνεχίζονται: 140 A-Class σε ειδική, επετειακή τιμή!

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και την απαρχή μιας πορείας που καθόρισε την εξέλιξη της αυτοκίνησης, η Mercedes-Benz συνεχίζει τους επετειακούς εορτασμούς της, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μία ακόμη ξεχωριστή ευκαιρία απόκτησης ενός από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα μοντέλα της.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Mercedes-Benz A 200 Progressive, ένα από τα πιο αγαπημένα hatchback της Ελληνικής αγοράς, προσφέρεται με συνολικό όφελος άνω των 2.900 ευρώ και είναι διαθέσιμη στην ειδικά διαμορφωμένη τιμή των 32.990€, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να βιώσουν την πραγματική εμπειρία μιας Mercedes-Benz.

Η Mercedes-Benz A-Class δεν χρειάζεται συστάσεις. Αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προτάσεις στην premium compact κατηγορία, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ποιότητα κατασκευής, δυναμική οδηγική συμπεριφορά και κορυφαία χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας.

Η Α 200 Progressive προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού, με στοιχεία που ενισχύουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προβολείς LED με προσαρμοζόμενη δέσμη φωτός για βέλτιστη ορατότητα, τα καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη 4 σημείων και πολλαπλές ρυθμίσεις, το πολυλειτουργικό σπορ δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια αφής, καθώς και ο διάκοσμος σε σκούρο χρώμα με ανθρακονήματα που αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα του εσωτερικού.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται το πλήρως ψηφιακό περιβάλλον οδήγησης, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25’’ και το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes». Παράλληλα, το Πακέτο Στάθμευσης, το Πακέτο Καθρεφτών και το σύστημα πλοήγησης Connectivity Plus προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η A 200 Progressive εφοδιάζεται με τον αποδοτικό υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.3 λίτρων ισχύος 163 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT, προσφέροντας ομαλή λειτουργία, άμεση απόκριση και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης ενισχύουν την καθημερινή άνεση, αναδεικνύουν τον premium χαρακτήρα του μοντέλου και συμβάλλουν σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Η επετειακή πρόταση για τις 140 A-Class αποτελεί μία ευκαιρία για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Mercedes-Benz και να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και δυναμικό χαρακτήρα σε μία ιδιαίτερα προνομιακή τιμή.