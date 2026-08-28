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Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δυτική Μακεδονία
Πολιτική
18:59 - 28 Αυγ 2026

Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δυτική Μακεδονία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το μεσημέρι την υπό κατασκευή μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, στον χώρο του πρώην ΑΗΣ (Ατμοηλεκτρικού Σταθμού) Καρδιάς.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση στο εργοτάξιο της μονάδας ΣΗΘΥΑ, επένδυση προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από την επιχείρηση.

Η μονάδα πρόκειται να καλύψει απρόσκοπτα τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής (Κοζάνη, Εορδαία, Αμύνταιο) σε ανταγωνιστικό κόστος, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης στη μεταλιγνιτική εποχή, και θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το σύνολο των επενδύσεων της ΔΕΗ στον χώρο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς, που περιλαμβάνουν μονάδα αντλησιοταμίευσης 350 MW, μπαταρίες 50 MW, ηλεκτρολέβητες και σύγχρονους πυκνωτές για την ευστάθεια του δικτύου.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, οι Βουλευτές Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης.

Μετά την ξενάγηση στο εργοτάξιο ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα την καινούργια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, η οποία και θα καλύψει, με σταθερό και προβλέψιμο τρόπο, τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής.

Η ΔΕΗ, όμως, εξακολουθεί να είναι παρούσα στη Δυτική Μακεδονία, επενδύοντας στο μέλλον και σε ένα σύνθετο σχήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, από αντλησιοταμίευση και από φυσικό αέριο.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και τη διοίκηση της επιχείρησης, διότι πράγματι η ΔΕΗ έχει μετατραπεί σε έναν εθνικό πρωταγωνιστή, που μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και πέραν των ορίων της πατρίδας μας.

Αλλά, πρωτίστως, μία υγιής και κερδοφόρος ΔΕΗ είναι αυτή η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να στηρίξει την κοινωνία, να στηρίξει την οικονομία με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι και το βασικό ζητούμενο σε μία εποχή όπου η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Συνολικά, η ΔΕΗ -και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και γι’ αυτό πολύ περισσότερο τους επόμενους μήνες- θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες θα έρθουν να προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ήδη δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε λίγα χρόνια από τώρα το ισοζύγιο απασχόλησης συνολικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές οι οποίες χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης μακριά από τον λιγνίτη, σε μία καινούργια, καθαρή μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης ανέφερε: «Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό και το επιτελείο της κυβέρνησης να δουν το εργοτάξιο της ΣΗΘΥΑ εδώ, στον ΑΗΣ Καρδιάς, που κατασκευάζουμε και το οποίο θα είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες να τεθεί σε λειτουργία, σταδιακά από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι τον Δεκέμβριο. Όχι μόνο, όμως.

Αυτό το ιστορικό σημείο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς, στην Καρδιά, θα έλεγε κανείς ότι είναι και η “καρδιά” πάρα πολλών διαφορετικών τεχνολογιών που κατασκευάζουμε εδώ στη ΔΕΗ. Πίσω ακριβώς από τις κάμερες είναι το σημείο που θα ξεκινήσει το πολύ μεγάλο έργο της αντλησιοταμίευσης, με δύο πολύ μεγάλες λίμνες: η πρώτη λίμνη με 5 εκατομμύρια κυβικά νερού και η πιο κάτω λίμνη μέσα στο παλιό ορυχείο. 350 MW αντλησιοταμίευσης, μια τεχνολογία που χρειάζεται πάρα πολύ για την ασφάλεια και σαν να λέμε μια τεράστια “μπαταρία” στη χώρα.

Έχουμε την τηλεθέρμανση, έχουμε τους ηλεκτρολέβητες από πίσω, έχουμε τις μπαταρίες 50 MW πίσω από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, τα οποία ήδη έχουν εγκατασταθεί. Έχουμε μέσα στο παλιό κτίριο του ΑΗΣ Καρδιάς που θα εγκαταστήσουμε τους σύγχρονους πυκνωτές για την ευστάθεια του δικτύου.

Ένα σημείο, δηλαδή, το οποίο έρχεται να συμβάλλει με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, κάτι μοναδικό, νομίζω, να συνδυάσει υψηλή τεχνολογία, καινούργια τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον, να καλύψει και τις ανάγκες του τόπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Πρόεδρε, που ήρθατε σήμερα εδώ και είχαμε τη χαρά να σας δείξουμε όλες τις εργασίες».

{https://www.youtube.com/watch?v=B4yqi3UfMMw&t=4s}

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