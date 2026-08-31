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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει καθημερινότητα τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς
Πολιτική
15:42 - 31 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει καθημερινότητα τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας το Υπουργείο Οικονομικών για «διαστρέβλωση» και υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, προς όφελος των funds.

Αναλυτικά η δήλωση:

Κύριε Μαρινάκη , η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είτε είναι επιτομή της διαστρέβλωσης είτε δείχνει επικίνδυνη άγνοια βασικών ευρωπαϊκών πρακτικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε ψευδώς και λανθασμένα πως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ παραβιάζεται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του δανειστή. Καταλαβαίνουμε το άγχος σας να κερδοσκοπήσουν τα funds, αλλά δεν υπάρχει καμία χειροτέρευση της θέσης των τραπεζών καθώς με την πρόταση μας λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από όσο λαμβάνουν όταν πωλούν τα δάνεια στα funds. Αντίστοιχα δεν τίθεται ζήτημα επιβάρυνσης των funds , καθώς αυτά έχουν αγοράσει τόσο φτηνά τα δάνεια , ώστε ακόμα και αν λάβουν ένα ποσοστό κέρδους επιπλέον, συνεχίζουν να είναι κερδισμένοι.

Σας ενοχλεί, κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος , αλλά εσείς επιλέξατε συνειδητά να κάνετε καθημερινότητα για τους πολίτες τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς .

Τα ερωτήματα παραμένουν:

Γιατί ενώ η 1023/2019 οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , επιτρέπει την ύπαρξη διατάξεων προστασίας πρώτης κατοικίας , εσείς επιλέξατε να καταργήσετε κάθε προστασία; Κατηγορείτε το ΠΑΣΟΚ ενώ εσείς ακολουθείτε ακριβώς την πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα -Καμμένου στα ζητήματα των κόκκινων δανείων. Για να είμαστε δίκαιοι, τους έχετε ξεπεράσει κατά πολύ στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των funds.

Και κάτι τελευταίο: Κίνημα «δεν πληρώνω» θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ειδική φορολογική ασυλία που έδωσε στα funds.

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