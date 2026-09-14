«Too much» ακόμα και για τη Θάτσερ ο Μαρινάκης, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα και την εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς προλογικά σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε το όραμα και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

«Αν κάποιος συγκρίνει τις ομιλίες των υπολοίπων αρχηγών με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, είδε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να κυβερνήσει και γνωρίζει προσωπικά τα θέματα», και εξήγησε:

«Αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων, έδωσε έμφαση στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από τον πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, πως θα αυξηθεί η παραγωγικότητα μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που θα αντικαταστήσει το υπερταμείο, τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε με μια ατζέντα προϊόντων made in Greece για να μπουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε αγορές προστιθέμενης αξίας.

Με άλλα λόγια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε αναλυτικά πώς μπορεί να υπάρξει ένα άλλο αναπτυξιακό αποτύπωμα και πώς μπορούμε οι πόροι, είτε είναι εθνικοί, είτε είναι ευρωπαϊκοί, να μην σπαταλούνται σε ένα χρόνο , αλλά να γίνονται διατηρήσιμη παραγωγική ισχύς, η οποία θα μπορεί να τροφοδοτεί μακροπρόθεσμα την οικονομία».

Μάλιστα επιστράτευσε ένα ποίημα του Καβάφη για να υπογραμμίσει την αντίστιξη με τα πολιτικά μηνύματα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα.

«Αν τώρα μου λέγατε πώς πρέπει να σχολιάσουμε και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και των Κυριακού Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και των προγραμμάτων σε σχέση με το τι χρειάζεται η χώρα, θα σας παρέπεμπα στο ποίημα του Καβάφη «Ας φρόντιζαν». Εδώ πρέπει να δούμε ποιος είναι ωφέλιμος για τη χώρα αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Είναι έτοιμο αύριο το πρωί να αρχίσει να εφαρμόζεται Και δίνει έμφαση κυρίως στο πώς θα αναπτύξουμε την οικονομία», σημείωσε ο Κ. Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στο κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου τόνισε:

«Σχετικά με τη 13η σύνταξη, η μοναδική διαφορά που υπάρχει πια σε σχέση με αυτό που έχει προτείνει για τους συνταξιούχους η Νέα Δημοκρατία για την πρώτη δόση, είναι μόνο 60 εκατομμύρια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία που μας φώναζε ότι αν δώσουμε 420 εκατομμύρια που είναι το κόστος της 1ης δόσης της 13ης σύνταξης όπως προτείνουμε, θα «καταρρεύσει» η οικονομία, έδωσε η ίδια 360 εκατομμύρια. Εμείς θα δώσουμε την 13η σύνταξη στο σύνολο της την 3η χρονιά με 840 εκατομμύρια επιπλέον των 60 εκ. της πρώτης χρονιάς.

Ο 13ος μισθός έχει καθαρή επιβάρυνση 750 εκατομμύρια, αν αφαιρέσουμε εισφορές και φόρους, και λέμε ότι και αυτός θα καταβληθεί σταδιακά έως το 2030».

Συγκεκριμένα, επεξήγησε για την ακρίβεια: «Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά είναι ένα έκτακτο μέτρο. Αν το προϋπολογίζαμε με μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ θα έχει ένα κόστος προσωρινό περίπου 300 εκατομμύρια. Η υπεραπόδοση, -τονίζω: η υπεραπόδοση όχι η απόδοση-, από τον ΦΠΑ είναι 700 εκατομμύρια. Άρα στην ουσία είναι ένα πολύ μικρό μέγεθος σε σχέση με εκείνο το οποίο υπεραποδίδει ο ΦΠΑ. Έχουμε πει για τρία βασικά αγαθά, συν το βρεφικό γάλα. Με αυτά ξεκινάμε και θα βλέπουμε πιλοτικά, η εκτίμησή μας είναι ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση, διότι αυτοί οι οποίοι θα γλιτώνουν κάτι, θα το καταναλώνουν σε κάτι άλλο».

Ερωτηθείς αν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή, ανέφερε: «Θεωρούμε ότι θα περάσει, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε αν θα περάσει. Γι’ αυτό λέμε ότι όλα αυτά έχουν εφαρμογή έκτακτη, προσωρινή, πιλοτική. Αν δούμε ότι κάτι δεν έχει αποτέλεσμα, μπορεί να επιστρέψουμε. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Η Νέα Δημοκρατία δεν το δοκιμάζει, γιατί δεν την αφήνουν τα συμφέροντα. Ο Πρωθυπουργός τι θέλει; Από τα 10 που παίρνει από τους πολίτες στο σουπερμάρκετ ή στο βενζινάδικο, να τους γυρνάει τα 2 και αυτά να τα βαφτίζει κυβερνητική γενναιοδωρία. Είναι δηλαδή το αντίδωρο που γυρνάει στον πολίτη από τη λεηλασία του εισοδήματος των μεσαίων στρωμάτων».

Σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις, ο κ. Τσουκαλάς κατέδειξε ότι δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση. «Πιλοτικά, προαιρετικά θα εφαρμοστεί μεγάλες επιχειρήσεις έντασης γνώσης και κεφαλαίου και με κίνητρα φορολογικά, εισφορών ή και άλλα κίνητρα που μπορούν να έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση. Γιατί εμείς με την αναπτυξιακή τράπεζα, θα έρθουμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία που πήγε να την κλείσει».

«Μου κάνει εντύπωση που ο κ. Μαρινάκης στη χθεσινή του δήλωση έκανε λόγο για δημοσιονομικό κόστος σχετικά με την 4ήμερη εργασία. Ο κ. Μαρινάκης που πρότεινε ταμείο ανεργίας για δύο μήνες! Είπε δηλαδή στους εργαζομένους της χώρας, ότι αν μείνετε άνεργοι, για δύο μήνες μόνο θα πληρώνεστε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική άποψη. Μιλά εξ ονόματος της κυβέρνησης, αυτός είναι ο ρόλος του. Υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που έχει επίδομα ανεργίας μόνο δύο μήνες; Καμία. Η Θάτσερ αν τον άκουγε, θα έλεγε: “είναι πολύ προχωρημένο”.

Πείτε μου επίσης, τι δημοσιονομικό κόστος έχει να μπουν κανόνες στα funds; Μήπως τον πειράζει γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει κόστος για τα funds; Η κυβέρνηση εκπροσωπεί τους Έλληνες πολίτες ή τα funds;»

Τέλος, ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα ο Κ. Τσουκαλάς επέμεινε πως «κυβέρνηση με αυτόν τον εκλογικό νόμο χωρίς το πρώτο κόμμα, δεν είναι εύκολο να γίνει. Γι’ αυτό λέμε: πολιτική αλλαγή μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Σαμαρά, ενδεχομένως, χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί με τον κύριο Βελόπουλο, με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Λατινοπούλου, που είναι προερχόμενοι όλοι από το κόμμα αυτό.

Ή θα έχουμε πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και με πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Πρώτοι, λοιπόν, με ισχυρό ποσοστό, ακριβώς για να μπορούμε να επιβάλλουμε πολιτικές. Εμείς λέμε κατάργηση 13ωρου. Δεν το έχουμε ακούσει από άλλον, εμείς το βάζουμε. Θέλουμε να το επιβάλλουμε. Προστασία πρώτης κατοικίας και επαναφορά νόμου, όπως ήταν ο ν.3869. Πρέπει να μπορούμε να το επιβάλλουμε. Μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αύξηση μισθών. Να μπορούμε να το επιβάλλουμε. 13ο μισθό, δεν είναι σε άλλο πρόγραμμα άλλου κόμματος. ΕΚΑΣ. Άρα αν θέλει καθαρή επιλογή ο πολίτης που να νικάει τη Νέα Δημοκρατία και να έχουμε πολιτική αλλαγή το 2027 όχι το 2030, έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ».