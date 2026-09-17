Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Εξετάζεται μείωση του ΕΦΚ

Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews και στον Παναγιώτη Στάθη, στην πρώτη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τις αποφάσεις για τα μέτρα στήριξης με την ανάγκη διαφύλαξης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Τόνισε, δε, και πάλι πως η χώρα έχει καταφέρει να θωρακίσει τη θέση της στις αγορές κρατικού χρέους και να διατηρήσει το κόστος δανεισμού της σε ελεγχόμενα επίπεδα, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, βασική του προτεραιότητα αποτελεί, όπως είπε, η Ελλάδα να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με κρίση χρέους αντίστοιχη με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας.

Υπό αυτό το πρίσμα και σε σχέση με τα τρέχοντα προβλήματα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μιας έκτακτης και προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Όπως σημείωσε, οι σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία.

Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους θα αφορά την αλυσίδα εμπορίας και λιανικής, δηλαδή τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η κρατική στήριξη θα περάσει πράγματι στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Στην προσπάθεια θα συμμετάσχουν και τα διυλιστήρια. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι εταιρείες του κλάδου προσέρχονται στη σχετική συζήτηση αναγνωρίζοντας ότι, καθώς καταγράφουν κέρδη, θα πρέπει και οι ίδιες να συμβάλουν στη στήριξη των καταναλωτών.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι προτιμά η συνεισφορά αυτή να αποτυπωθεί απευθείας στην τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές, αντί να κατευθυνθεί συνολικά ως πρόσθετο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράταση της στήριξης στο diesel – Χωρίς παρέμβαση προς το παρόν στη βενζίνη

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράλληλα ότι το μέτρο στήριξης για το diesel θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.

Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, ωστόσο, δεν προανήγγειλε μέχρι στιγμής κάποια αντίστοιχη κρατική παρέμβαση. «Για τη βενζίνη όχι ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί το ζήτημα αργότερα, ανάλογα με την πορεία της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν είναι απεριόριστα και, ως εκ τούτου, η κυβέρνηση χρειάζεται να θέτει προτεραιότητες στις ανάγκες, με δεδομένο ότι στην παρούσα συγκυρία δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση του κόστους θέρμανσης.

«Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες», δήλωσε, εξηγώντας ότι οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι επιβάλλουν την ιεράρχηση των παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες που κρίνονται πιο άμεσες.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την επάρκεια της αγοράς καυσίμων. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διαθέτει διυλιστήρια με σημαντική παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα έλλειψης καυσίμων ούτε προκύπτει πρόβλημα ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού.

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Ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι μια κρίση τέτοιου μεγέθους δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω εθνικών μέτρων.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε «κάτι παραπάνω», εξετάζοντας λύσεις που θα μπορούσαν να αφορούν είτε την παροχή έκτακτης οικονομικής στήριξης είτε τη διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, εξηγώντας ότι ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να καλύψει το δημοσιονομικό κόστος που θα συνεπαγόταν μια μείωση του ΕΦΚ.

Ωστόσο, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να εφαρμόσει προσωρινά μια τέτοια παρέμβαση, χωρίς η σχετική δημοσιονομική επιβάρυνση να υπολογίζεται στα ισχύοντα δημοσιονομικά όρια, η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει στην εφαρμογή της.

«Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη επ’ αυτού, εμείς θα το κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι τυχόν μείωση του ΕΦΚ θα είχε έκτακτο χαρακτήρα και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, καθώς θα εφαρμοζόταν μόνο για όσο διάστημα θα διαρκούσε η κρίση, με βασικό στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στις τιμές των καυσίμων.

Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο μέτρο δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η διατήρησή του σε βάθος χρόνου θα προκαλούσε σημαντική επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά.

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«Δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα»

Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και στην αναταραχή στις αγορές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, εμφανίστηκε ωστόσο καθησυχαστικός ως προς την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές δικλίδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο κρίσης χρέους.

«Εξαίρεση η Ελλάδα σ’ αυτήν την παγκόσμια αναταραχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Τι είπε για τα επιδόματα ανεργίας

Για την αγορά εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου κάποιος απορρίπτει επανειλημμένα διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είπε ότι χαίρει της «απόλυτης εμπιστοσύνης» και ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το έργο του. Αναγνώρισε πάντως τη δυσκολία διαχωρισμού ανάμεσα στην προσωπική άποψη ενός πολιτικού και στη θεσμική ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος καλείται να εκφράζει τις επίσημες θέσεις της κυβέρνησης.

Όπως είπε, ο ίδιος ο Παύλος Μαρινάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι επρόκειτο για προσωπική του άποψη, ωστόσο «όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης».

Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά: Η θάλασσα λίγο αγριεύει

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξει επαφή.

«Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας τη μεταβολή στο κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση, αλλά δεν αποδέχεται απειλές.

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», σημείωσε, συνδέοντας τη στάση της κυβέρνησης με την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Το καλώδιο και ο συντονισμός με τη Γαλλία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ηλεκτρική διασύνδεση, προαναγγέλλοντας ότι αναμένονται σύντομα εξελίξεις για την πορεία του έργου.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις επόμενες κινήσεις με τη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο έργο και την απόκτηση της πλειοψηφίας, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βούληση του επενδυτικού ταμείου, με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, να προχωρήσει η διασύνδεση.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα, λέγοντας ότι σε μια διασυνδεδεμένη θάλασσα η δημιουργία εμποδίων δεν λειτουργεί προς όφελος κανενός.

«Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μία θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τα επόμενα βήματα.

Μητσοτάκης για τα 12 ναυτικά μίλια

Σε ό,τι αφορά την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα που, όπως σημείωσε, κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο.

«Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά», δήλωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουν γειτονικές χώρες και ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει.

«Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Άγκυρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε τη Διακήρυξη των Αθηνών ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας.

Πολιτική σταθερότητα και εκλογές

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασική προτεραιότητα την πολιτική σταθερότητα μετά τις επόμενες εκλογές και υποστήριξε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό του πρόγραμμα «δεν βγαίνει», ενώ καταλόγισε στην αξιωματική αντιπολίτευση μια λογική «όχι σε όλα».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και εκτίμησε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Η αναφορά σε Σαμαρά και Καραμανλή

Κληθείς να σχολιάσει τις εσωκομματικές σχέσεις στη Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε στη φράση: «Ό,τι είχα να πω, το είπα».

Για τον Κώστα Καραμανλή, ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μην έχει ενεργό παρουσία στην πολιτική ζωή.