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Gamescom 2025: Η Ελλάδα στη διεθνή σκηνή των video games
Τεχνολογία
12:35 - 10 Ιουλ 2025

Gamescom 2025: Η Ελλάδα στη διεθνή σκηνή των video games

Reporter.gr Newsroom
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Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συμμετοχή της Εθνικής Αποστολής στην Gamescom 2025, τη μεγαλύτερη και πλέον αναγνωρισμένη διεθνή έκθεση στον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας και των video games, που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Αυγούστου 2025, στην Κολωνία της Γερμανίας.

Για πρώτη φορά, η Εθνική Αποστολή τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία στηρίζει έμπρακτα την αναπτυσσόμενη βιομηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την προώθηση της καινοτομίας και της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας.

Η φετινή συμμετοχή έχει χαρακτήρα συνδιοργάνωσης, με τον ΕΚΚΟΜΕΔ να αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού συντονιστή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Αποστολής, την Enterprise Greece, ως εθνικού φορέα εξωστρέφειας και προσέλκυσης επενδύσεων καθώς και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία στηρίζει ενεργά τη διαφάνεια και την υγιή ανάπτυξη της αγοράς ψηφιακού παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Την Εθνική Αποστολή στηρίζει η AEGEAN Airlines ως Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών και στρατηγικός εταίρος. Χορηγοί της αποστολής είναι επίσης η Endeavor Greece, η οποία υποστηρίζει στρατηγικά τους πιο υποσχόμενους Έλληνες επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενισχύοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα στην παγκόσμια σκηνή και η Logitech G, ως χορηγός τεχνολογικού εξοπλισμού (gaming hardware).

Τέλος, υποστηρικτής είναι και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο οποίος συνδέει την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας με την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

Η Εθνική Αποστολή, έχοντας στο πλευρό της τον Σύλλογο Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος (GDA), ο οποίος είχε αναλάβει τις προηγούμενες διοργανώσεις, και τον IGDA Chapter of Greece, θα φιλοξενήσει πάνω από 10 ελληνικά indie στούντιο, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα αλλά και υπό ανάπτυξη έργα, αποκαλύπτοντας στο διεθνές κοινό ένα φάσμα τίτλων από action RPGs και narrative adventures, έως εργαλεία και πλατφόρμες για game developers και gamers. Οι ομάδες εκπροσώπησης προέκυψαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης και αξιολόγησης από επαγγελματίες του κλάδου.

Συμμετέχοντα projects και studios:

  • Arcweave από την Arcweave
  • Bassai-Dai από την Kaloplay
  • Couch Heroes από την Couch Heroes
  • Cult Of Blood από την Dusty Box
  • Dark Quest 4 από την Brain Seal Ltd
  • Elevator Down από την eNVy softworks
  • Haunted Bloodlines από την Iphigames
  • Moros Protocol από την Pixel Reign
  • Necrophosis από την Dragonis Games
  • Placeground από την beyondthosehils
  • Xenopurge από την Traptics

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Gamescom 2025, μέσω της πρώτης Εθνικής Αποστολής κάτω από την ομπρέλα του ΕΚΚΟΜΕΔ, δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική στιγμή. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την ανάδειξη της Ελλάδας ως εστίας δημιουργικότητας, τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτομίας στον τομέα των video games. Μέσω αυτής της παρουσίας, αποδεικνύουμε ότι η χώρα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά —ταλέντο, εξειδίκευση, όραμα και στρατηγική— για να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στη διεθνή σκηνή του ψηφιακού πολιτισμού.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος ανέφερε: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στη GAMESCOM εντάσσεται στις συντονισμένες προσπάθειές μας για την εξωστρέφεια και την ανάδειξη του δυναμικού των ελληνικών δημιουργικών βιομηχανιών. Ο τομέας του gaming και της διαδραστικής ψυχαγωγίας παρουσιάζει ισχυρή δυναμική διεθνώς, με παγκόσμια αγορά που ξεπερνά τα 180 δισ. δολάρια ετησίως και υψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση, που αξιοποιούν την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Μέσω της παρουσίας μας σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως η GAMESCOM, σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ και άλλους εθνικούς φορείς, αναδεικνύουμε την Ελλάδα ως ανερχόμενου hub στον τομέα της ψηφιακής δημιουργίας και προσελκύουμε στρατηγικές συνεργασίες με επενδυτικό ενδιαφέρον.»

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΕΕΕΠ, Δρ. Αντώνιος Αλεξίου, επεσήμανε ότι: «Υποστηρίζουμε την ισχυρή ελληνική παρουσία σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, γιατί πιστεύουμε ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό διεθνή κόμβο για την ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνιδιών, καθώς διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης με δημιουργικότητα και όραμα και σημαντικές εταιρείες διεθνώς».

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