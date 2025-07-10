Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Διανέμει μέρισμα €0,3079687713 ανά μετοχή – Στις 11 Ιουλίου η αποκοπή

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ («η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19 Ιουνίου 2025 το μέρισμα για τη χρήση 2024 καθορίστηκε σε 0,30 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 527.321 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,024177654 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,324177654 ευρώ.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 40 παρ.1 του ν. 4172/2013,όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0162088827ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,3079687713 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την Παρασκευή 11.07.2025 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι μέχρι την 31.12.2030, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας (τηλ. 210 3499298, fax 210-3499564).