Από την Λάρισα στα ράφια του κόσμου: Ελληνικό παιχνίδι για PS5 & Xbox Series X|S

H ελληνική εταιρία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Dragonis Games, σε συνεργασία με την αγγλική εκδοτική εταιρία PQube, κατακτά τις διεθνείς πλατφόρμες gaming.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική βιομηχανία του gaming, που αποδεικνύει ότι ελληνικές εταιρίες μπορούν να ανταγωνιστούν στη διεθνή αγορά.

Αναλυτικότερα, η ελληνική εταιρία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Dragonis Games με έδρα τη Λάρισα ανακοίνωσε σήμερα τη συνεργασία της με την αγγλική εκδοτική εταιρία PQube για τη διανομή των τίτλων της σε διεθνείς πλατφόρμες κονσολών. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του IGN Fan Fest, μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς εκπομπές της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών.

Η Dragonis Games, γνωστή για τους τίτλους The Shore, Eresys και Necrophosis, ενώνει τις δυνάμεις της με την PQube για να φέρει τα παιχνίδια της σε κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Η συνεργασία αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική βιομηχανία ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών.

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Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανακοινώθηκαν τα εξής:

Necrophosis: Full Consciousness — Η πλήρης έκδοση του Necrophosis για κονσόλες, που περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι και το νέο DLC Necrophosis: Subconsciousness. Το DLC θα διατίθεται επίσης ξεχωριστά στην πλατφόρμα Steam για χρήστες PC.

Φυσική έκδοση PS5 — Ένα bundle που συνδυάζει το Necrophosis: Full Consciousness με το The Shore: Enhanced Edition, αναβαθμισμένη έκδοση του ομώνυμου τίτλου της εταιρίας, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρία Iphigames.

​​Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κυκλοφορία αναμένεται εντός του 2026.

Ο Άρης Δραγώνης, ιδρυτής της Dragonis Games, δήλωσε:

«Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω. Η συνεργασία με την PQube αποδεικνύει ότι οι ελληνικές εταιρίες ανάπτυξης παιχνιδιών μπορούν να διεκδικήσουν θέση στη διεθνή σκηνή. Είμαι ευγνώμων για κάθε παίκτη που μας εμπιστεύτηκε και ανυπομονώ για όσα έρχονται.»

Ο Πασχάλης Γκορτσίλας εκ μέρους της PQube δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Dragonis Games. Η ελληνική σκηνή ανάπτυξης παιχνιδιών αναπτύσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό και χαιρόμαστε που είμαστε μέρος αυτής της πορείας.»