ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το TechFuse βραβεύτηκε κι επιστρέφει τον Μάρτιο του 2026
Τεχνολογία
18:28 - 11 Δεκ 2025

Το TechFuse βραβεύτηκε κι επιστρέφει τον Μάρτιο του 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το TechFuse, το υβριδικό συνέδριο τεχνολογίας, καινοτομίας και πολιτισμού, που διοργανώνει ο Κόμβος Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στα Γιάννενα από Πέμπτη 19 μέχρι Σάββατο 21 Μαρτίου 2026. Οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στον Πολιτιστικό Χώρο Δημήτρης Χατζής (Παλιά Σφαγεία), ενώ οι παράλληλες δράσεις θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο.

Ανάμεσα στους ομιλητές, είναι ο JadeBouchemit, αναπληρωτής διευθυντής του Μουσείου Μουσικής της Philharmonieτου Παρισιού, και ο ValentinSchmite, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής νεοφυoύς επιχείρησης ΑskMona, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει πιο διαδραστική την εμπειρία του επισκέπτη σε χώρους πολιτισμού. Η παρουσία των δυο ομιλητών υποστηρίζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Επίσης, σε συνεργασία με την UNESCOκαι το MOMus, τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, στο συνέδριο θα μιλήσει και η CarolineV. Rudzinski, επικεφαλής τους Ινστιτούτου Βιωσιμότητας της Σχολής Οικονομικών και Νομικών του Βερολίνου.

Τέλος, η οπτική ταυτότητα του TechFuse, σχεδιασμένη από το δημιουργικό γραφείο iframe, διακρίθηκε στα GermanDesignAwardsτου 2026. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Οπτική Ταυτότητα» έλαβε το βραβείο «Winner», το οποίο τιμά εξαιρετικά έργα σχεδιασμού που αποτελούν πρότυπο στην κατηγορία τους, με την κριτική επιτροπή να αναφέρει ότι «η σαφής και επιμελώς δομημένη γραφιστική γλώσσα του TechFuse ενώνει την τεχνολογία και τον πολιτισμό σε μια διακριτή εταιρική ταυτότητα και ένα ολοκληρωμένο, εκφραστικό σύστημα σχεδιασμού». Γενικότερα, το German Design Council αποτελεί από το 1953 τον κορυφαίο θεσμό για τον σχεδιασμό στη Γερμανία κι έναν από τους σημαντικότερους παγκοσμίως, με την κριτική του επιτροπή να απαρτίζεται από καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιστήμης και της βιομηχανίας του design.

TECHFUSE_DAY1_CIOANNINA_DT_13032025-110_5c80a.jpg

Ο Τάσος Κούτλας, συνιδρυτής του Κόμβου Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, αναφέρει ότι «το TechFuseσταδιακά εξελίσσεται σε έναν σταθερό πυλώνα ενίσχυσης του τοπικού οικοσυστήματος, καλλιεργώντας το έδαφος για νεοφυείς επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τη δικτύωση σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην εξωστρέφεια της Ηπείρου και προβάλλει τα Ιωάννινα ως έναν αναπτυσσόμενο κι ελκυστικό κόμβο τεχνολογίας. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας στην iframe, το βραβείο που κερδίσαμε στα GermanDesignAwardsείναι ακόμη μια ενέργεια προβολής του τόπου μας».

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Ευαγγέλου, συνιδρυτής και επικεφαλής δημιουργικού της iframe, δήλωσε για τη βράβευση: «Το TechFuse μάς έδωσε την ευκαιρία να μεταφράσουμε οπτικά μια ιδέα που υπερβαίνει το πλαίσιο ενός συνεδρίου: τη συνάντηση τεχνολογίας, καινοτομίας και πολιτισμού με στόχο τη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος. Σχεδιάσαμε μια ταυτότητα τολμηρή, συνεκτική και άμεσα αναγνωρίσιμη. Η διεθνής διάκριση στα German Design Awards επιβεβαιώνει τη σημασία του σχεδιασμού ως εργαλείου εξωστρέφειας και ανάπτυξης για την περιοχή της Ηπείρου».

techfuse_2_62cc2.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ
Χρηματιστήρια

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία
Επιχειρήσεις

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ