Το TechFuse βραβεύτηκε κι επιστρέφει τον Μάρτιο του 2026

Το TechFuse, το υβριδικό συνέδριο τεχνολογίας, καινοτομίας και πολιτισμού, που διοργανώνει ο Κόμβος Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στα Γιάννενα από Πέμπτη 19 μέχρι Σάββατο 21 Μαρτίου 2026. Οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στον Πολιτιστικό Χώρο Δημήτρης Χατζής (Παλιά Σφαγεία), ενώ οι παράλληλες δράσεις θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο.

Ανάμεσα στους ομιλητές, είναι ο JadeBouchemit, αναπληρωτής διευθυντής του Μουσείου Μουσικής της Philharmonieτου Παρισιού, και ο ValentinSchmite, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής νεοφυoύς επιχείρησης ΑskMona, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει πιο διαδραστική την εμπειρία του επισκέπτη σε χώρους πολιτισμού. Η παρουσία των δυο ομιλητών υποστηρίζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Επίσης, σε συνεργασία με την UNESCOκαι το MOMus, τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, στο συνέδριο θα μιλήσει και η CarolineV. Rudzinski, επικεφαλής τους Ινστιτούτου Βιωσιμότητας της Σχολής Οικονομικών και Νομικών του Βερολίνου.

Τέλος, η οπτική ταυτότητα του TechFuse, σχεδιασμένη από το δημιουργικό γραφείο iframe, διακρίθηκε στα GermanDesignAwardsτου 2026. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Οπτική Ταυτότητα» έλαβε το βραβείο «Winner», το οποίο τιμά εξαιρετικά έργα σχεδιασμού που αποτελούν πρότυπο στην κατηγορία τους, με την κριτική επιτροπή να αναφέρει ότι «η σαφής και επιμελώς δομημένη γραφιστική γλώσσα του TechFuse ενώνει την τεχνολογία και τον πολιτισμό σε μια διακριτή εταιρική ταυτότητα και ένα ολοκληρωμένο, εκφραστικό σύστημα σχεδιασμού». Γενικότερα, το German Design Council αποτελεί από το 1953 τον κορυφαίο θεσμό για τον σχεδιασμό στη Γερμανία κι έναν από τους σημαντικότερους παγκοσμίως, με την κριτική του επιτροπή να απαρτίζεται από καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιστήμης και της βιομηχανίας του design.

Ο Τάσος Κούτλας, συνιδρυτής του Κόμβου Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, αναφέρει ότι «το TechFuseσταδιακά εξελίσσεται σε έναν σταθερό πυλώνα ενίσχυσης του τοπικού οικοσυστήματος, καλλιεργώντας το έδαφος για νεοφυείς επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τη δικτύωση σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην εξωστρέφεια της Ηπείρου και προβάλλει τα Ιωάννινα ως έναν αναπτυσσόμενο κι ελκυστικό κόμβο τεχνολογίας. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας στην iframe, το βραβείο που κερδίσαμε στα GermanDesignAwardsείναι ακόμη μια ενέργεια προβολής του τόπου μας».

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Ευαγγέλου, συνιδρυτής και επικεφαλής δημιουργικού της iframe, δήλωσε για τη βράβευση: «Το TechFuse μάς έδωσε την ευκαιρία να μεταφράσουμε οπτικά μια ιδέα που υπερβαίνει το πλαίσιο ενός συνεδρίου: τη συνάντηση τεχνολογίας, καινοτομίας και πολιτισμού με στόχο τη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος. Σχεδιάσαμε μια ταυτότητα τολμηρή, συνεκτική και άμεσα αναγνωρίσιμη. Η διεθνής διάκριση στα German Design Awards επιβεβαιώνει τη σημασία του σχεδιασμού ως εργαλείου εξωστρέφειας και ανάπτυξης για την περιοχή της Ηπείρου».