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ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική
Υγεία
23:15 - 29 Ιουλ 2026

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Από την έναρξη της φετινής περιόδου επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα. Από αυτά, 37 ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ πέντε περιστατικά παρουσίασαν ήπια συμπτώματα.      

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 21 νέα εγχώρια κρούσματα, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη κυκλοφορία του ιού.

Από την αρχή του 2026 έως σήμερα έχουν καταγραφεί τέσσερις θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον ιό και εμφάνισαν σοβαρές επιπλοκές από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Σήμερα νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς. Από αυτούς, οι οκτώ νοσηλεύονται σε απλές κλινικές, ενώ πέντε βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Παράλληλα, 25 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Μέχρι στιγμής, κρούσματα έχουν εντοπιστεί και διερευνηθεί σε 21 δήμους οκτώ περιφερειακών ενοτήτων, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Καρδίτσας, Λάρισας και Πέλλας.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η εμφάνιση νέων κρουσμάτων το προσεχές διάστημα θεωρείται αναμενόμενη, τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες, οι οποίες δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ασφάλεια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία του ιού και μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες.

Δήμοι στους οποίους έχουν καταγραφεί κρούσματα

  • Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: 2
  • Κρωπίας: 2
  • Λαυρεωτικής: 1
  • Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 4
  • Παλλήνης: 4
  • Σπάτων – Αρτέμιδος: 9
  • Παιανίας: 1
  • Ραφήνας – Πικερμίου: 1
  • Αγίας Παρασκευής: 2
  • Νέας Ιωνίας: 1
  • Χαλανδρίου: 1
  • Παπάγου – Χολαργού: 1
  • Δήμος Αθηναίων (6η Δημοτική Κοινότητα): 1
  • Ηλιούπολης: 1
  • Γλυφάδας: 2
  • Φυλής: 1
  • Παλαμά: 1
  • Λαρισαίων: 3
  • Τεμπών: 1
  • Πέλλας: 1
  • Σκύδρας: 1

Πέραν των δήμων όπου έχουν ήδη επιβεβαιωθεί κρούσματα σε ανθρώπους, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως περιοχές «υψηλού κινδύνου» τον Δήμο Αμαρουσίου, τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, καθώς και την 1η και την 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Στις συγκεκριμένες περιοχές δεν έχουν έως τώρα καταγραφεί ανθρώπινα κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης περιστατικών, όπως η γειτνίαση με ήδη επηρεαζόμενες περιοχές, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα επιδημιολογικά δεδομένα τόσο της τρέχουσας όσο και προηγούμενων περιόδων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, έως τις 29 Ιουλίου 2026 έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσφατης μόλυνσης σε συνολικά πέντε εστίες στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δράμας, Πρέβεζας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η εμφάνιση κρουσμάτων σε ιπποειδή αποτελεί ένδειξη ότι ο ιός κυκλοφορεί και στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση, η έγκαιρη εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών και η αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα αποτελούν τα σημαντικότερα μέσα για τον περιορισμό της νόσου. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τις τοπικές και εθνικές αρχές.

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