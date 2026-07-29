Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 92 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 19 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Μεταξύ των δυνάμεων περιλαμβάνονται και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του έργου της πυρόσβεσης.

Σημαντική είναι και η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου υποστηρίζουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

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Παράλληλα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) πραγματοποιούν περιπολίες κατά μήκος της ακτογραμμής και βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ώστε να επέμβουν εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν επίσης αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:58 εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στο Πλωμάρι να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο.

Νωρίτερα, στις 14:13, είχε αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Λέσβος βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης έως 6 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

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