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Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025
Χρηματιστήρια
23:22 - 29 Ιουλ 2026

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν σημαντικά την Τετάρτη (29/7), για μια σειρά από λόγους, με βασικότερο όμως το μήνυμα που έστειλε η αγορά ομολόγων ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να χάνει τη μάχη κατά του πληθωρισμού, καθώς η κεντρική τράπεζα επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 1.152 μονάδων, ή αλλιώς 2,2%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Την ίδια ώρα, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχώρησε κατά 1,45%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7,321.63 μονάδες, ενώ σε αρνητικό έδαφος έκλεισε και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνοντας απώλειες 1,74% στις 24,442.94 μονάδες.

Νωρίτερα, η Fed επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο η αγορά ομολόγων αντέδρασε με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να αυξάνεται κατά 6 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το 4,66%. Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου εκτοξεύθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το 5,2% και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Παρά το γεγονός ότι τρεις αξιωματούχοι της Fed τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων, η κεντρική τράπεζα αποφάσισε τελικά να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική. Την ίδια ώρα, οι αυστηρές δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουορς, δεν κατάφεραν να πείσουν την αγορά ομολόγων.

«Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι αποφάσεις αυτής της επιτροπής έχουν, φυσικά, μεγάλη σημασία και, όπου είναι αναγκαίο και κατάλληλο, δεν θα διστάσουμε να δράσουμε», δήλωσε ο Γουορς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση.

«Αν πραγματικά θέλετε να φτάσετε στο 2%, νομίζω ότι πρέπει να αυξήσετε τα επιτόκια», δήλωσε ο Τζέφρι Γκούντλαχ στο CNBC, επισημαίνοντας ότι η άνοδος των αποδόσεων μετά την απόφαση της Fed έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τον Γουορς.

«Η απόδοση του μακροπρόθεσμου ομολόγου αυξήθηκε σημαντικά μετά τη συνέντευξη Τύπου, επειδή οι “φύλακες των ομολόγων” (bond market vigilantes) λένε: “Αν πραγματικά θέλετε να πιστέψουμε τη ρητορική σας, πρέπει να αρχίσετε να ενεργείτε”», ανέφερε ο Γκούντλαχ.

Στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό προστέθηκε και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο του Fox News ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «σκληρά» ως απάντηση στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν πάνω από 6,78% κλείνοντας στα 84,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του διεθνούς σημείου αναφοράς Brent έκλεισαν με άνοδο 7,38% στα 88,13 δολάρια ανά βαρέλι.

Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημείωσε άνοδο 0,30% στα 4,050.70 δολάρια η ουγγιά.

Στο «μέτωπο» των εταιρικών εξελίξεων τώρα, ο κλάδος των ημιαγωγών επιβάρυνε περαιτέρω το αρνητικό κλίμα, με το ETF iShares Semiconductor (SOXX) να υποχωρεί κατά 5,5%, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίασή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής chips δέχονται πιέσεις αυτό τον μήνα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν, αλλά και για τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η Micron Technology και η KLA σημείωσαν πτώση περίπου 10% η καθεμία, ενώ η AMD υποχώρησε κατά 5,5%.

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