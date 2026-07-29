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Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ
Εμπορεύματα
18:26 - 29 Ιουλ 2026

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο την Τετάρτη, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν ως αντίποινα για μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, αυξήθηκαν κατά 7,4%, φτάνοντας τα 90,35 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν επίσης άνοδο περίπου 7,4%, στα 85,11 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν «θα δεχθεί σκληρό πλήγμα» μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά», ανέφερε ο πρόεδρος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Η επίθεση έβαλε τέλος σε μια σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι τιμές των συμβολαίων πετρελαίου είχαν υποχωρήσει, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η σύγκρουση οδηγούνταν προς αποκλιμάκωση.

«Παραμένουμε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στην άποψη ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια σημαντική διπλωματική πρόοδο, η οποία θα μπορούσε να επιλύσει την αντιπαράθεση για το πυρηνικό πρόγραμμα που πυροδότησε τον πόλεμο πριν από πέντε μήνες ή να επιτρέψει την ομαλοποίηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας», ανέφερε η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της RBC Capital Markets, σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες την Τρίτη.

Παράλληλα, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στις περιοχές του Ριάντ και της Ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικά και σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές την Τρίτη εναντίον των ιρακινών πολιτοφυλακών, ως αντίποινα.

Επιπλέον, οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι στην Υεμένη, ισχυρίστηκαν τη Δευτέρα ότι στόχευσαν υποδομές σαουδαραβικού αγωγού που μεταφέρει πετρέλαιο στον εξαγωγικό τερματικό σταθμό Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο συγκεκριμένος αγωγός διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά των σαουδαραβικών εξαγωγών αργού στις διεθνείς αγορές, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει διαταραχθεί εξαιτίας ιρανικών επιθέσεων.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του, οι Χούθι, επιδιώκουν να ελέγξουν τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ και της νότιας Ερυθράς Θάλασσας, δύο ιδιαίτερα κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων για τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του μήνα. Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας και ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι η συνεχιζόμενη απειλή από πυραύλους, νάρκες, drones και τα εμπόδια που δημιουργεί η Τεχεράνη θα κρατήσει σημαντικό μέρος της ναυτιλιακής αγοράς εκτός δραστηριότητας», έγραψε η Κροφτ.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 18:29
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