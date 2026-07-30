Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής της χώρας, τα κινεζικά ναυπηγεία εξασφάλισαν νέες παραγγελίες 121,06 εκατ. dwt, αυξημένες κατά 173,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι παραδόσεις ανήλθαν σε 36,5 εκατ. dwt (+51,2%), αντιπροσωπεύοντας το 62,2% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ το orderbook έφθασε τα 363,25 εκατ. dwt, καλύπτοντας πλέον το 71,2% του παγκόσμιου συνόλου.

Η κυριαρχία της Κίνας είναι απόλυτη στις τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες εμπορικών πλοίων. Πάνω από το 80% των νέων παραγγελιών για bulk carriers, containerships και δεξαμενόπλοια κατευθύνθηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία, γεγονός που επιβεβαιώνει όχι μόνο τη μεγάλη παραγωγική τους δυναμικότητα, αλλά και την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ταυτόχρονα μεγάλα και τεχνολογικά σύνθετα ναυπηγικά προγράμματα.

Η εξαγωγική διάσταση του κλάδου παραμένει καθοριστική. Το 94% των παραδόσεων, το 93,4% των νέων συμβολαίων και το 92,1% του orderbook αφορούν πλοία για ξένους πλοιοκτήτες, ενώ η αξία των εξαγωγών πλοίων ανήλθε στα 31,62 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η Κίνα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία και στα πλοία εναλλακτικών καυσίμων, διατηρώντας μερίδιο άνω του 68% στις παγκόσμιες παραγγελίες «πράσινων» πλοίων για τρίτη συνεχή χρονιά. Η εγχώρια βιομηχανία παράγει πλέον σε μεγάλη κλίμακα κινητήρες διπλού καυσίμου για LNG, LPG, μεθανόλη, αιθάνιο και αμμωνία, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών ναυπηγείων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η υπεροχή της Κίνας δεν βασίζεται πλέον μόνο στο μέγεθος των ναυπηγείων ή στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Η καθετοποίηση της βιομηχανίας, η εγχώρια παραγωγή κρίσιμου εξοπλισμού, η ψηφιοποίηση των ναυπηγείων και η ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό οικοσύστημα που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Με περισσότερα από οκτώ στα δέκα νέα συμβόλαια και πάνω από το 70% του παγκόσμιου orderbook, τα κινεζικά ναυπηγεία δεν διαμορφώνουν πλέον μόνο την αγορά. Διαμορφώνουν την επόμενη γενιά του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Νομίζω αυτή η εκδοχή είναι πιο δυνατή δημοσιογραφικά. Δεν απαριθμεί στοιχεία, αλλά τα χρησιμοποιεί για να στηρίξει το βασικό συμπέρασμα: η Κίνα δεν έχει απλώς την πρωτιά· έχει αποκτήσει σχεδόν ηγεμονική θέση στη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία.