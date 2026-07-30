ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως
Ναυτιλία
08:34 - 30 Ιουλ 2026

Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Κίνα εδραίωσε ακόμη περισσότερο την κυριαρχία της στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία το πρώτο εξάμηνο του 2026, κατακτώντας το 82,3% των νέων παραγγελιών πλοίων, ενώ κατέγραψε ιστορικές επιδόσεις στις παραδόσεις και στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών (orderbook).

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής της χώρας, τα κινεζικά ναυπηγεία εξασφάλισαν νέες παραγγελίες 121,06 εκατ. dwt, αυξημένες κατά 173,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι παραδόσεις ανήλθαν σε 36,5 εκατ. dwt (+51,2%), αντιπροσωπεύοντας το 62,2% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ το orderbook έφθασε τα 363,25 εκατ. dwt, καλύπτοντας πλέον το 71,2% του παγκόσμιου συνόλου.

Η κυριαρχία της Κίνας είναι απόλυτη στις τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες εμπορικών πλοίων. Πάνω από το 80% των νέων παραγγελιών για bulk carriers, containerships και δεξαμενόπλοια κατευθύνθηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία, γεγονός που επιβεβαιώνει όχι μόνο τη μεγάλη παραγωγική τους δυναμικότητα, αλλά και την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ταυτόχρονα μεγάλα και τεχνολογικά σύνθετα ναυπηγικά προγράμματα.

Η εξαγωγική διάσταση του κλάδου παραμένει καθοριστική. Το 94% των παραδόσεων, το 93,4% των νέων συμβολαίων και το 92,1% του orderbook αφορούν πλοία για ξένους πλοιοκτήτες, ενώ η αξία των εξαγωγών πλοίων ανήλθε στα 31,62 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η Κίνα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία και στα πλοία εναλλακτικών καυσίμων, διατηρώντας μερίδιο άνω του 68% στις παγκόσμιες παραγγελίες «πράσινων» πλοίων για τρίτη συνεχή χρονιά. Η εγχώρια βιομηχανία παράγει πλέον σε μεγάλη κλίμακα κινητήρες διπλού καυσίμου για LNG, LPG, μεθανόλη, αιθάνιο και αμμωνία, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών ναυπηγείων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η υπεροχή της Κίνας δεν βασίζεται πλέον μόνο στο μέγεθος των ναυπηγείων ή στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Η καθετοποίηση της βιομηχανίας, η εγχώρια παραγωγή κρίσιμου εξοπλισμού, η ψηφιοποίηση των ναυπηγείων και η ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό οικοσύστημα που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Με περισσότερα από οκτώ στα δέκα νέα συμβόλαια και πάνω από το 70% του παγκόσμιου orderbook, τα κινεζικά ναυπηγεία δεν διαμορφώνουν πλέον μόνο την αγορά. Διαμορφώνουν την επόμενη γενιά του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Νομίζω αυτή η εκδοχή είναι πιο δυνατή δημοσιογραφικά. Δεν απαριθμεί στοιχεία, αλλά τα χρησιμοποιεί για να στηρίξει το βασικό συμπέρασμα: η Κίνα δεν έχει απλώς την πρωτιά· έχει αποκτήσει σχεδόν ηγεμονική θέση στη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα
Ειδήσεις

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

EY-Parthenon: Περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή με προοπτική εσόδων €759 εκατ.
Ναυτιλία

EY-Parthenon: Περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή με προοπτική εσόδων €759 εκατ.

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα
Ειδήσεις

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/07/2026 - 08:36

Προεκλογικές εξαγγελίες με… δημοσιονομική σφραγίδα - Κοστολόγηση πριν από την κάλπη

Ναυτιλία
30/07/2026 - 08:34

Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως

Ειδήσεις
30/07/2026 - 08:20

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 08:17

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της, με αύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ.

Οικονομία
30/07/2026 - 08:10

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ