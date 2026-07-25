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Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:10 - 25 Ιουλ 2026

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Reporter.gr Newsroom
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Το 2023, περίπου το 43% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε ορισμένες χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, όπως η Δανία, η Γερμανία, η Σλοβακία, η Λετονία, η Τσεχία και η Αυστρία, τα ποσοστά πρόσβασης ξεπέρασαν το 90%.

Τα συστήματα πληροφόρησης για τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων – ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών δραστηριοτήτων – αξιοποιούνταν από περίπου το 11% των αγροκτημάτων στην ΕΕ, με τη Γαλλία να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό υιοθέτησης, περίπου 60%.

Αντίθετα, η χρήση ρομποτικών συστημάτων – μηχανών που μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση – παρέμενε σχετικά περιορισμένη, καθώς κάλυπτε περίπου το 7% του συνόλου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Το 2023, περίπου το 18% των αγροκτημάτων με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (UAA) εφάρμοζε κάποια μορφή τεχνολογίας ή πρακτικής γεωργίας ακριβείας, όπως:

  • ρομποτικά συστήματα για την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
  • εφαρμογή φυτοπροστατευτικών σε λωρίδες,
  • τεχνικές μεταβλητής δοσολογίας (αυτοματοποιημένη και ακριβής χρήση γεωργικών εισροών σε συγκεκριμένες περιοχές με τη βοήθεια δεδομένων από αισθητήρες, δορυφόρους ή GPS),
  • ακριβή παρακολούθηση καλλιεργειών,
  • ανάλυση εδάφους.

Οι συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις διαχειρίζονταν περίπου το 44% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ.

Σε επίπεδο χωρών, καταγράφηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την έκταση που διαχειρίζονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε:

  • Λουξεμβούργο
  • Φινλανδία
  • Εσθονία

όπου ξεπέρασαν το 75% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην:

  • Κύπρο (περίπου 1%),
  • Ελλάδα
  • Ρουμανία

όπου κυμάνθηκαν μεταξύ 10% και 15%.

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