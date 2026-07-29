Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Το μελτέμι στο Αιγαίο εντείνεται περαιτέρω, με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους να διαμορφώνουν σήμερα (29/7) ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, κυρίως στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφονται στην Κρήτη. Στα νότια τμήματα του νησιού οι ριπές των ανέμων φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή τα 10 έως 11 μποφόρ.

Η ίδια εξήγησε ότι ο ισχυρός βόρειος άνεμος εισέρχεται από τη βόρεια πλευρά της Κρήτης και, καθώς διέρχεται από το ορεινό ανάγλυφο και τις χαράδρες του νησιού, επιταχύνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα νότια παράλια, όπου δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, είναι η επιμονή των ισχυρών βορείων ανέμων. Αν και κατά τις βραδινές ώρες ενδέχεται να σημειωθεί μικρή πρόσκαιρη εξασθένηση, δεν αναμένεται ουσιαστική αποκλιμάκωση της έντασής τους, γεγονός που διατηρεί υψηλό το βαθμό επικινδυνότητας.

Όπως τόνισε η κ. Ζιακοπούλου, σε ολόκληρο το Αιγαίο επικρατούν άνεμοι έντασης έως 8 μποφόρ, με ριπές που τοπικά φτάνουν τα 9 μποφόρ, σε μια ζώνη που εκτείνεται από τη Λήμνο και το Κάβο Ντόρο έως τα Κύθηρα. Παράλληλα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι πνέουν και στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν αισθητά τόσο τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών όσο και την πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης όσων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η Αττική, η Λέσβος και τα Κύθηρα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ανατολικές περιοχές της Αττικής και στα Κύθηρα, όπου οι άνεμοι εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 8 έως 9 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την άμεση και ταχύτατη εξάπλωση ακόμη και της μικρότερης εστίας φωτιάς.

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