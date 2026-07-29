ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025
Επιχειρήσεις
18:29 - 29 Ιουλ 2026

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Public Group ανήλθε στα €504,2 εκατ. (+4,1%), με το μικτό κέρδος να αυξάνεται κατά 5,8% στα €121 εκατ. Το ενοποιημένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 18,9%, φθάνοντας τα €27,3 εκατ.

Το 2025 το Public Group κατέγραψε, σύμφωνα με ανακοίνωση, βελτίωση σε όλους τους βασικούς λειτουργικούς δείκτες, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών, το μικτό αποτέλεσμα και τη λειτουργική του κερδοφορία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,1%, ξεπερνώντας το ορόσημο των €500 εκατ. και διαμορφώθηκε στα €504,2 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (Public Ελλάδα) ενισχύθηκε κατά 7%, φτάνοντας τα €466,9 εκατ.

Όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη συνοδεύτηκε από ακόμη ισχυρότερη βελτίωση της κερδοφορίας, με το ενοποιημένο μικτό κέρδος να αυξάνεται κατά 5,8%, στα €121 εκατ., ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του εμπορικού μείγματος, της ενίσχυσης του μικτού περιθωρίου και της συνολικής εμπορικής αποτελεσματικότητας. Σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στα €27,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,9% έναντι του 2024, ενώ το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα (Recurring EBITDA) διαμορφώθηκε στα €29,4 εκατ., από €26,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένο κατά 12,2%. Η βελτιούμενη πορεία αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα προ φόρων, με τις ενοποιημένες ζημίες να περιορίζονται στα €16,9 εκατ., έναντι €19,6 εκατ. το 2024, καταγράφοντας μείωση άνω του 40% σε σχέση με το 2023 και επιβεβαιώνοντας την επιτυχή υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου. Για ακόμη μία χρονιά, περισσότερες από 8,4 εκατ. συναλλαγές καταγράφηκαν στα φυσικά και ψηφιακά καταστήματα Public, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση που χτίζει η μάρκα με τους πελάτες.

Επενδύσεις

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών αντανακλά, με βάση τυην εταιρεία, τη συνεπή υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την εξέλιξη του omnichannel μοντέλου και τη διαρκή αναβάθμιση της σχέσης με τον πελάτη. Συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο των €10εκ. για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις δικτύου, προστέθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2025 τα νέα σημεία: Public Smart Park και “Public + home” Πατήσια. Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, περιλαμβάνοντας ανακαινίσεις στο υφιστάμενο δίκτυο και νέα ανοίγματα καταστημάτων. Ήδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του “Public + home” στην Κέρκυρα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην ελληνική περιφέρεια, με το δίκτυο της εταιρείας να αριθμεί πλέον 63 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, διευρύνθηκε η παρουσία της κατηγορίας οικιακών συσκευών και διαμορφώθηκαν χώροι ανάγνωσης και δημιουργικής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο ενισχύοντας τη διαχρονική σύνδεση της μάρκας Public με τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Ψηφιακές υποδομές

Στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, με βάση τη διοίκηση, παρέμειναν και το 2025 οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας εμπειρίας αγορών σε όλα τα κανάλια από τους πελάτες. Ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS) παρέμεινε σταθερά σε υψηλά επίπεδα σε Ελλάδα και Κύπρο καταγράφοντας το 73,6 σε όλα τα σημεία επαφής, επίδοση που παραμένει σε επίπεδα κορυφής για το οργανωμένο retail. Το 2025 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι υπηρεσίες προς τους πελάτες, με τα σημεία iRepair να λειτουργούν πλέον σε 54 καταστήματα στην Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας άμεση και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ενώ η παρουσία της Vodafone διευρύνθηκε, προσφέροντας υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, σε 17 καταστήματα Public και Public+ home μέσω του μοντέλου shop-in-shop. Παράλληλα, το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής των Public, συνεχίζει να ενισχύεται, αριθμώντας ήδη 1,18 εκατ. μέλη, με τους πελάτες να έχουν ήδη εξαργυρώσει μέσω του Public Wallet πάνω από €3,28 εκατ. στις αγορές τους στα καταστήματα και στο public.gr, public.cy σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ευελιξία στις αγορές

Αναγνωρίζοντας, όπως τονίζεται, τις ανάγκες των καταναλωτών για μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές, το Public Group συνέχισε να επενδύει στα προγράμματα «Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής» και «Flex Pay» για αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, καθιστώντας την αγοραστική διαδικασία πιο προσιτή και απλή.

Επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους του, μέσα από περισσότερες από 46.000 ώρες εκπαίδευσης και πάνω από 130 εσωτερικές προαγωγές το 2025, το Public Group χτίζει σταθερά τις βάσεις για το μέλλον, ενισχύοντας τις δυνατότητές του να δημιουργεί διαχρονική αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026
Επιχειρήσεις

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026
Επιχειρήσεις

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα
Επιχειρήσεις

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β&#039; τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β' τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Πολιτική
29/07/2026 - 15:23

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 15:16

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ