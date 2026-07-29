Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Public Group ανήλθε στα €504,2 εκατ. (+4,1%), με το μικτό κέρδος να αυξάνεται κατά 5,8% στα €121 εκατ. Το ενοποιημένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 18,9%, φθάνοντας τα €27,3 εκατ.

Το 2025 το Public Group κατέγραψε, σύμφωνα με ανακοίνωση, βελτίωση σε όλους τους βασικούς λειτουργικούς δείκτες, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών, το μικτό αποτέλεσμα και τη λειτουργική του κερδοφορία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,1%, ξεπερνώντας το ορόσημο των €500 εκατ. και διαμορφώθηκε στα €504,2 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (Public Ελλάδα) ενισχύθηκε κατά 7%, φτάνοντας τα €466,9 εκατ.

Όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη συνοδεύτηκε από ακόμη ισχυρότερη βελτίωση της κερδοφορίας, με το ενοποιημένο μικτό κέρδος να αυξάνεται κατά 5,8%, στα €121 εκατ., ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του εμπορικού μείγματος, της ενίσχυσης του μικτού περιθωρίου και της συνολικής εμπορικής αποτελεσματικότητας. Σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στα €27,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,9% έναντι του 2024, ενώ το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα (Recurring EBITDA) διαμορφώθηκε στα €29,4 εκατ., από €26,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένο κατά 12,2%. Η βελτιούμενη πορεία αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα προ φόρων, με τις ενοποιημένες ζημίες να περιορίζονται στα €16,9 εκατ., έναντι €19,6 εκατ. το 2024, καταγράφοντας μείωση άνω του 40% σε σχέση με το 2023 και επιβεβαιώνοντας την επιτυχή υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου. Για ακόμη μία χρονιά, περισσότερες από 8,4 εκατ. συναλλαγές καταγράφηκαν στα φυσικά και ψηφιακά καταστήματα Public, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση που χτίζει η μάρκα με τους πελάτες.

Επενδύσεις

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών αντανακλά, με βάση τυην εταιρεία, τη συνεπή υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την εξέλιξη του omnichannel μοντέλου και τη διαρκή αναβάθμιση της σχέσης με τον πελάτη. Συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο των €10εκ. για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις δικτύου, προστέθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2025 τα νέα σημεία: Public Smart Park και “Public + home” Πατήσια. Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, περιλαμβάνοντας ανακαινίσεις στο υφιστάμενο δίκτυο και νέα ανοίγματα καταστημάτων. Ήδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του “Public + home” στην Κέρκυρα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην ελληνική περιφέρεια, με το δίκτυο της εταιρείας να αριθμεί πλέον 63 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, διευρύνθηκε η παρουσία της κατηγορίας οικιακών συσκευών και διαμορφώθηκαν χώροι ανάγνωσης και δημιουργικής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο ενισχύοντας τη διαχρονική σύνδεση της μάρκας Public με τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Ψηφιακές υποδομές

Στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, με βάση τη διοίκηση, παρέμειναν και το 2025 οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας εμπειρίας αγορών σε όλα τα κανάλια από τους πελάτες. Ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS) παρέμεινε σταθερά σε υψηλά επίπεδα σε Ελλάδα και Κύπρο καταγράφοντας το 73,6 σε όλα τα σημεία επαφής, επίδοση που παραμένει σε επίπεδα κορυφής για το οργανωμένο retail. Το 2025 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι υπηρεσίες προς τους πελάτες, με τα σημεία iRepair να λειτουργούν πλέον σε 54 καταστήματα στην Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας άμεση και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ενώ η παρουσία της Vodafone διευρύνθηκε, προσφέροντας υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, σε 17 καταστήματα Public και Public+ home μέσω του μοντέλου shop-in-shop. Παράλληλα, το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής των Public, συνεχίζει να ενισχύεται, αριθμώντας ήδη 1,18 εκατ. μέλη, με τους πελάτες να έχουν ήδη εξαργυρώσει μέσω του Public Wallet πάνω από €3,28 εκατ. στις αγορές τους στα καταστήματα και στο public.gr, public.cy σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ευελιξία στις αγορές

Αναγνωρίζοντας, όπως τονίζεται, τις ανάγκες των καταναλωτών για μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές, το Public Group συνέχισε να επενδύει στα προγράμματα «Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής» και «Flex Pay» για αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, καθιστώντας την αγοραστική διαδικασία πιο προσιτή και απλή.

Επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους του, μέσα από περισσότερες από 46.000 ώρες εκπαίδευσης και πάνω από 130 εσωτερικές προαγωγές το 2025, το Public Group χτίζει σταθερά τις βάσεις για το μέλλον, ενισχύοντας τις δυνατότητές του να δημιουργεί διαχρονική αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του.