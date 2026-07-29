Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Τέμενος στη Λωρίδα της Γάζας έπληξε σήμερα (29/7) ο ισραηλινός στρατός, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για την αποθήκευση οπλισμού.

«Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ο ισραηλινός στρατός έπληξε και κατέστρεψε αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χαμάς στην κεντρική και βόρεια Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μία από αυτές τις εγκαταστάσεις βρισκόταν «εντός ενός τεμένους» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και το πλήγμα πραγματοποιήθηκε προκειμένου «να απομακρυνθεί η απειλή» για τους Ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες.

Την Τρίτη, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη της Γάζας ανέφεραν ότι είδαν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται πάνω από σκηνές εκτοπισμένων, μετά από επίθεση στο τέμενος αλ Μουτακίν.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τους κατοίκους για το επικείμενο πλήγμα, ενώ φωτογραφίες του AFP καταγράφουν δεκάδες Παλαιστίνιους να απομακρύνονται από την περιοχή πριν από την επίθεση στο τέμενος.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά εκατέρωθεν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Αμίρ Άμπου αλ Αμράιν, γενικός διευθυντής του υπουργείου Θρησκευτικών Θεμάτων στη Γάζα, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το τέμενος.

«Η κατοχική δύναμη χρησιμοποιεί προσχήματα για να δικαιολογήσει τα εγκλήματά της», ανέφερε, ζητώντας τη διεθνή παρέμβαση για την προστασία των τεμενών και γενικότερα των χώρων λατρείας.