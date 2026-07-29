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Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης
Πολιτική
20:01 - 29 Ιουλ 2026

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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«Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης. Οι νέες τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το πόσο η Έρευνα συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, στη νέα οικονομία της γνώσης, είναι στις βασικές μας προτεραιότητες ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική στη νέα εποχή», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.  

«Θέλουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα να διαχέονται στην αγορά δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Εστιάζουμε στη διασύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία, μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες», τόνισε ο κ. Καλαφάτης και ανέλυσε το πλάνο που υλοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο όπως ανέφερε: «Περιλαμβάνει τον Αναπτυξιακό νόμο, ύψους περίπου 2 δισεκ. ευρώ, ο οποίος συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας». Μάλιστα, όπως τόνισε «Το 50% των πόρων του –περίπου 1 δισεκ. ευρώ- κατευθύνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με στόχο την περιφερειακή σύγκλιση».

«Θωρακίσαμε για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια τα Ερευνητικά μας Κέντρα», όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «με υποδομές και εξοπλισμό άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε η ερευνητική μας κοινότητα να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος». «Στηρίζουμε τους νέους επιστήμονές μας, όπως είναι οι διδάκτορες και οι μεταδιδάκτορες, στην ερευνητική τους εργασία μέσω του ΕΛΙΔΕΚ. Συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης αλλά και στην αντιμετώπιση του brain drain, δίνοντας κίνητρα ώστε οι νέοι ερευνητές μας να παραμείνουν και να προσφέρουν στον τόπο μας», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkasahbjljtt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενος στη στήριξη της επιχειρηματικότητας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης μίλησε για «τις συνεργασίες της Κυβέρνησης με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η OpenAI, η Google, η Microsoft, η Mistral AI, μέσω των οποίων εκπαιδεύονται τα στελέχη του δημοσίου και των επιχειρήσεων ώστε ν΄αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα χρήσης υψηλής τεχνολογίας και να κάνουν ορθή και ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Ελλάδα, μάλιστα», όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «είναι ανάμεσα στις χώρες που έχει καταρτίσει ήδη εθνική στρατηγική για την ΤΝ και έχει επενδύσει και σε υποδομές όπως είναι το Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης “AI Pharos” και ο υπερ-υπολογιστής “Δαίδαλος”».

«Στη στρατηγική αυτή θα συμβάλει η δημιουργία ενός αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, το οποίο έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για το οποίο εργαζόμαστε ώστε να είναι έτοιμο από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που είναι για μας καταλύτης στην επανάσταση της γνώσης και ανάπτυξης της οικονομίας», τόνισε ο κ. Καλαφάτης, εξηγώντας ότι: «Ουσιαστικά μέσα από αυτό το Υπουργείο ενοποιούμε τον χώρο της Έρευνας και διευκολύνουμε τη διασύνδεσή της με την αγορά».

Αναφερόμενος στις συνέργειες ερευνητικών κέντρων – επιχειρήσεων ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας ερευνητικών κέντρων με επιμελητήρια –το πράξαμε ήδη στη Θεσσαλονίκη που διαθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας- δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη τους, στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων- να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματικότητα».

Αναφερόμενος στη διαστημική προοπτική της χώρας μας, ο κ. Καλαφάτης εξήγησε ότι: «Η Ελλάδα του 2026 αποδεικνύει στην πράξη ότι σχεδιάζει, υλοποιεί και παράγει εθνική τεχνολογική υπεραξία. Είμαστε περήφανοι για την κατασκευή μικροδορυφόρων ελληνικής προέλευσης», τόνισε επισημαίνοντας: «Έχω την χαρά να έχω στο γραφείο μου την πρώτη φωτογραφία της χώρας μας από τον ελληνικό μικροδορυφόρο ERMIS 3. Έναν από τους 18 μικροδορυφόρους που έχει ήδη κατασκευάσει η χώρα μας από μια σύμπραξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τριών πανεπιστημίων μας και μια ιδιωτικής εταιρείας», τόνισε. Ενώ για τα οφέλη προς τον πολίτη ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι: «οι θερμικοί δορυφόροι μας εντοπίζουν μια εστία πυρκαγιάς σε λιγότερο από 15 λεπτά από το ξέσπασμά της πολύ πριν φανεί καπνός από το έδαφος. Χαρτογραφούν σε πραγματικό χρόνο τις πλημμύρες. Μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε τη ρύπανση στις θάλασσές μας προστατεύοντας τον τουρισμό και την αλιεία μας».

«Παράλληλα, αναπτύσσουμε ερευνητικά δίκτυα αιχμής», ανέφερε ο Σταύρος Καλαφάτης. «Για παράδειγμα η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος και στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών μέσω ενός πιλοτικού πειράματος που έγινε πριν λίγους μήνες, όπου σε συνεργασία με την ESA και τη NASA, επιτύχαμε την επικοινωνία με ακτίνες λέιζερ του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στην Κορινθία με διαστημόπλοιο στον Άρη, σε απόσταση 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της αποστολής «ΨΥΧΗ-Phyche». Πρόκειται για τη βαθύτερη ευρυζωνική ζεύξη στο διάστημα, που μπορεί να σημαίνει πραγματική «επανάσταση» στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών» όσον αφορά στην ταχύτητα αλλά και την ασφάλειά τους», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

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