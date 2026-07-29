Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Οι αγορές έχοντας ζήσει πλέον αρκετά επεισόδια στον πόλεμο στην ΜΑ από τον Μάρτιο και μετά, δεν δείχνουν διατεθειμένες να ακολουθήσουν την συγκεκριμένη λογική παρά μόνο στον βαθμό που αλλάζουν θεσμικά την κατάσταση και έτσι επικεντρώνονται στα άκρως σημαντικά αποτελέσματα εξαμήνου που καθορίζουν και τις μελλοντικές αποτιμήσεις.

Κάτω από αυτό το πρίσμα παρατηρούμε μετοχές αξίας να δημοσιεύουν πάνω από τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Coca Cola USA) και να επιβραβεύονται με ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά και μετοχές ανάπτυξης (κυρίως τεχνολογίας) να παρουσιάζουν μεν βελτιωμένα μεγέθη αλλά να προκαλούν προβληματισμό με τις απαιτούμενες επενδύσεις και το προσδοκώμενο ROI (βασικές αιτίες της μεγάλης πτώσης σε μετοχές τεχνολογίας στην Ασία).

Στην εγχώρια αγορά ο ΓΔ δοκίμασε για άλλη μια συνεδρίαση την ισχυρή αντίσταση των 2530 μονάδων, με το κλείσιμο στις 2540 +0,75% να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα μεγέθη εξαμήνου που εκκίνησαν χθες να ανακοινώνονται. Την αρχή έκανε η ΕΛΧΑ -0,55% με σημαντική αύξηση εσόδων (+18%) και ακόμα μεγαλύτερη κερδών (+74%), μεγέθη που καθιστούν τις τρέχουσες αποτιμήσεις ανταγωνιστικές (Ρ/Ε 2026 6.2x / Market Cap/Ebitda 5.5x).

Διαφορετικές αναγνώσεις για τις δύο εισηγμένες που ανακοίνωσαν μεγέθη νωρίτερα σήμερα, με την ΠΕΙΡ +0.25% να παρουσιάζει αυξημένα έσοδα (+8%) και ακόμα μεγαλύτερα κέρδη (+11%) στα 615 εκ. ενώ ο ΟΤΕ -0.4% σε επίπεδο εξαμήνου παρουσίασε μικρή μείωση εσόδων (-2%) και οριακή βελτίωση τόσο σε επίπεδο ebitda (+2.9%) όσο και κερδών (+1%) στα 283 εκ.

Στις υπόλοιπες μετοχές του FTSE οι κυριότερες μεταβολές στον AKTR (διακύμανση +-5%) με κατάληξη στο +2.1% στην προσπάθειά του να επανέλθει σε θετικό πρόσημο (14 καθοδικές στις τελευταίες 16 συνεδριάσεις), στην ΕΕΕ +0.5% που ακολουθεί στα βήματα της Coca Cola και MTLN +0.9% σε επίπεδα που είχε να δει από τον Φεβρουάριο πριν την ανακοίνωση του profit warning.

Αντίδραση στην ΔΕΗ +1,3%, CENER +1.3% όπως και στην ALWN +1.5%, νέο ιστορικό υψηλό από την ΜΟΗ +4.6% πάνω από τα 51 ευρώ και πολυετές υψηλό για τα ΕΛΠΕ +2,9%.

Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκουμε την OPTIMA -1.3% που εξακολουθεί να πιέζεται βραχυπρόθεσμα, ΒOCHGR -1.5%.

Μεικτές τάσεις στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τις ΠΡΟΝΤΕΑ +1.5%, ΟΛΠ +1.5%, ΕΧΑΕ +0.8% να κινούνται ανοδικά και τις ΛΑΒΙ -0.5%, ΑΔΜΗΕ -1%, ΚΡΙ -1.1%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2.5%, ΑΛΜΥ -0.9% καθοδικά.

Χωρίς σημαντικές κινήσεις η χαμηλή κεφαλαιοποίηση με τις ΚΟΥΑΛ +5,7%, ΑΕΜ +3, REALCONS +3.6% να ξεχωρίζουν

Ατασική η ευρωπαϊκή αγορά με τις αγορές της Ισπανίας και της Γαλλίας να υποχωρούν υπό το βάρος και του κόστους των μεγάλων πυρκαγιών που συνεχίζουν να καίνε δάση και περιουσίες, κάπως καλύτερη η εικόνα σε Βρετανία και Ιταλία.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης