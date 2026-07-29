Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Γυθείου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πυροσβέστης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb8heo82m4x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».