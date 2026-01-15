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Gov.gr Wallet: Αναβάθμιση με τρεις νέες λειτουργίες
Τεχνολογία
18:15 - 15 Ιαν 2026

Gov.gr Wallet: Αναβάθμιση με τρεις νέες λειτουργίες

Reporter.gr Newsroom
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Αναβαθμίζεται, με τρεις νέες λειτουργικότητες, το Gov.gr Wallet, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των πολιτών να έχουν καλύτερο έλεγχο των ψηφιακών τους εγγράφων και να ολοκληρώνουν βασικές διαδικασίες πολύ πιο απλά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τις νέες αυτές λειτουργικότητες, οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα μόλις η ψηφιακή άδεια οδήγησης ή η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet, ανακληθεί.

Η ανάκληση εγγράφου από αρμόδιο φορέα μπορεί να γίνει σε διάφορες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα ανάκληση της άδειας οδήγησης από την ΕΛΑΣ λόγω παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Επιπλέον, πραγματοποιείται και μόλις δηλωθεί η απώλεια ταυτότητας. Στις περιπτώσεις αυτές μόλις ο πολίτης ανοίξει το Gov.gr Wallet, εμφανίζεται μήνυμα με τη σχετική ενημέρωση.

Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει την εφαρμογή για να διαπιστώσει ποιο έγγραφο έχει ανακληθεί, ενώ στη συνέχεια μπορεί να δοκιμάσει να προσθέσει εκ νέου το έγγραφο στο Gov.gr Wallet. Αν αυτό δεν επιτρέπεται, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Παράλληλα, η προσθήκη εγγράφων στο Gov.gr Wallet γίνεται πιο εύκολη, χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση του κωδικού μιας χρήσης (OTP).

Μέχρι σήμερα, ο χρήστης έπρεπε να ανοίξει το μήνυμα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό και να τον πληκτρολογήσει χειροκίνητα στην εφαρμογή. Πλέον, με τη συγκατάθεσή του, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας γρήγορα και χωρίς λάθη.

Επιπλέον, η Ψηφιακή Κάρτα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο στο Gov.gr Wallet.

Η κάρτα εμφανίζει άμεσα την κατάσταση του ανέργου και συνοδεύεται από χρωματική ένδειξη, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή.

Για ανέργους εγγεγραμμένους έως 12 μήνες χωρίς έλεγχο εισοδηματικών προϋποθέσεων, καθώς και για ανέργους άνω των 12 μηνών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, η κάρτα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

Αντίθετα, για ανέργους άνω των 12 μηνών που δεν πληρούν τα εκάστοτε εισοδηματικά κριτήρια περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, η κάρτα εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα. Όταν η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ παύει να ισχύει, διαγράφεται αυτόματα από το Gov.gr Wallet χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

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