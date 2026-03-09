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Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη - 9 στους 10 τάσσονται υπέρ των περιορισμών
Τεχνολογία
13:34 - 09 Μαρ 2026

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη - 9 στους 10 τάσσονται υπέρ των περιορισμών

Reporter.gr Newsroom
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Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι Έλληνες με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ); Τι συναισθήματα τους προκαλεί, πώς τη χρησιμοποιούν και πόσο την εμπιστεύονται; Γιατί κάποιοι αρνούνται να τη χρησιμοποιήσουν έστω και περιστασιακά;

Η νέα μεγάλη δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις χαρτογραφεί τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων γύρω από ένα αχαρτογράφητο ακόμη τεχνολογικό «κύμα», που εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα μίας νέας σειράς περιεχομένου του οργανισμού, η οποία διερευνά τα ερωτήματα που απασχολούν τον πληθυσμό γύρω από την ΑΙ. Διεξήχθη από τη Metron Analysis σε δείγμα 1.111 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με μικτή μεθοδολογία τηλεφωνικής και online έρευνας, την περίοδο 8-13 Ιανουαρίου 2026.

Χρήστες και μη χρήστες

  • Σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι (95%) δηλώνουν ότι γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την ΑΙ
  • 65% απαντούν ότι έχουν χρησιμοποιήσει AI
  • 12% των ατόμων άνω των 65 ετών λένε ότι δεν γνωρίζουν την ΑΙ
  • Τα δύο πιο συχνά συναισθήματα των Ελλήνων απέναντι στην ΤΝ
  • 55% Ενδιαφέρον (χρήστες 68%, μη χρήστες 26%)
  • 46% Επιφυλακτικότητα/ Καχυποψία (χρήστες 37%, μη χρήστες 65%)

Φύλο και ΤΝ

Οι γυναίκες είναι πολύ πιο επιφυλακτικές:
- Μόνο 11% των γυναικών εκφράζουν αισιοδοξία για την ΑΙ (έναντι 19% των ανδρών) και 48% ενδιαφέρον (έναντι 62% των ανδρών).

Ποιοι χρησιμοποιούν την ΑΙ

- Περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες (+11 μονάδες διαφορά)
- Πιο νέοι: 87% των 17-24 ετών δηλώνουν χρήστες ΑΙ
- Πιο μορφωμένοι: 71,% όσων έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και 89% των κατόχων μεταπτυχιακού/διδακτορικού χρησιμοποιούν ΑΙ
- Μεγαλύτερου εισοδήματος: Περισσότεροι από τα 2/3 όσων έχουν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ χρησιμοποιούν ΑΙ

Προσδοκίες και ανησυχίες

Η ΑΙ θα ευνοήσει (θετικές και μάλλον θετικές απαντήσεις):

- τις επιστήμες 85%
- τη λειτουργία των επιχειρήσεων 81%
- την εκπαίδευση 65%
- την προστασία του περιβάλλοντος 64%
- την άμυνα και την ασφάλεια 57%

Η ΑΙ δεν θα ευνοήσει (αρνητικές και μάλλον αρνητικές απαντήσεις):

- την προστασία των προσωπικών δεδομένων 72%
- τη δημοκρατία 58%
- τη Δικαιοσύνη 47%
- 72% θεωρούν ότι με την ΑΙ η εύρεση ερωτικού συντρόφου θα γίνει πιο δύσκολη.

Πληροφόρηση και ρύθμιση

Ποιον εμπιστεύονται για να πληροφορηθούν σχετικά με τη χρήση της ΑΙ:

- τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα 74%
- μέλη της οικογένειας και φίλους 55%
- τις εταιρείες τεχνολογίας (Microsoft, Google κλπ.) 49%
- 9 στους 10 απαντούν καθαρά υπέρ των περιορισμών στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

87% προτιμούν να συνομιλούν με άνθρωπο όταν έρχονται σε επαφή με διάφορες Υπηρεσίες (τράπεζες, υπηρεσίες υγείας, Υπηρεσίας Κοινής Ωφελείας κλπ.) για θέματα που δεν είναι σημαντικά ή επείγοντα

Περίπου 1 στους 6 χρήστες προτιμά να συνομιλεί με την ΑΙ (έναντι 4% των μη χρηστών)

Συνήθειες και αντιλήψεις των χρηστών

Πώς βλέπουν την ΑΙ

- 58% ως βοηθό
- 37% ως απλό συνομιλητή
- 30% ως σύμβουλο/δάσκαλο
- 8% ως κατάσκοπο
- 4% ως αντικαταστάτη
- 3% ως ανταγωνιστή
- 3% ως ψυχοθεραπευτή

Πόσο και πού εμπιστεύονται την ΑΙ

- 7 στους 10 λένε ότι εμπιστεύονται τα αποτελέσματα της ΑΙ
- 3 στους 10 τα εμπιστεύονται λίγο ή καθόλου
- 2 στους 3 είναι θετικοί οι εργασίες και οι εξετάσεις στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο να αξιολογούνται από την ΑI
- 6 στους 10 δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την ΑΙ να αξιολογήσει το βιογραφικό τους ή κάποια αίτηση πρόσληψης
- περίπου 4 στους 10 θα εμπιστεύονταν την ΑΙ σε μια δικαστική υπόθεση ή για νομικές συμβουλές
- περίπου 4 στους 10 θα την εμπιστεύονταν για τη διαχείριση των οικονομικών τους
- περίπου 1 στους 3 θα την εμπιστευόταν σε όχημα χωρίς οδηγό
- Σχεδόν 3 στους 10 θα την εμπιστεύονταν για ιατρική διάγνωση
- Μόνο 14% θα την εμπιστευόταν για την επιλογή συντρόφου

Τι κάνουν όταν δεν είναι σίγουρες/οι για τα αποτελέσματα της ΑΙ

- 6% σταματούν να χρησιμοποιούν την ΑΙ
- 7% δέχονται την απάντηση
- 87% λένε ότι διασταυρώνουν με άλλες online πηγές, κάνουν περισσότερες ερωτήσεις στην ΑΙ, ρωτούν φίλους ή συγγενείς ή ακόμα και ενημερώνουν τις Αρχές

Αμερόληπτη, αλάνθαστη και με ανώτερη λογική

- 7 στους 10 χρήστες συμφωνούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «αμερόληπτη και αντικειμενική»
- 1 στους 2 συμφωνεί ότι «έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές, δεν κάνει λάθη»
- 40% λένε ότι «έχει λογική ανώτερη από αυτήν των ανθρώπων».

Γιατί δεν τη χρησιμοποιούν;

- Oι μισοί από όσους δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν την ΑΙ λένε ότι την αποφεύγουν επειδή θέλουν να παραμείνουν «ανθρώπινοι».
- 1 στους 4 (25%) μη χρήστες δηλώνει ότι δεν έχει τεχνολογικές γνώσεις/ ικανότητες.
- 9% των μη χρηστών πιστεύουν ότι θα τους δημιουργήσει εξάρτηση.

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