Κοινωνία της Πληροφορίας: Στο 70% της υλοποίησης το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το ΔΔΤ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το εθνικής κλίμακας έργο που αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας ψηφιακής αρχιτεκτονικής της Δημόσιας Διοίκησης, βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας με τίτλο «Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ως βασικός πυλώνας της Νέας Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής της Δημόσιας Διοίκησης», όπου κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, της αγοράς, της υγείας, της κυβερνοασφάλειας και της ακαδημαϊκής κοινότητας ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία του έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Κοινό συμπέρασμα της Ημερίδας ήταν ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ δεν αποτελεί απλώς ένα μεγάλο έργο τεχνολογικών υποδομών, αλλά κρίσιμη εθνική υποδομή πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του σύγχρονου ψηφιακού κράτους.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, χαρακτήρισε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία του κράτους, σημειώνοντας ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει η σύγχρονη ηλεκτρονική συναλλαγή του πολίτη με το Δημόσιο.

Όπως τόνισε, η μετάβαση από το μοντέλο του πολίτη που μετακινούνταν με φακέλους και έγγραφα από υπηρεσία σε υπηρεσία, στη σημερινή ψηφιακή εξυπηρέτηση μέσω gov.gr και διαλειτουργικότητας φορέων, στηρίζεται ακριβώς σε αυτή τη διασυνδεσιμότητα. Υπογράμμισε ακόμη ότι «το έργο εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, με αναβαθμίσεις ταχυτήτων και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και την εκπαίδευση», χαρακτηρίζοντας το ΣΥΖΕΥΞΙΣ «ραχοκοκαλιά του δημόσιου τομέα».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, το οποίο εξελίχθηκε μέσα σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, με αλλαγές στις προδιαγραφές, τις ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα.

Όπως ανέφερε, «το έργο βρίσκεται σήμερα κοντά στο 70% υλοποίησης, με στόχο να ξεπεράσει σύντομα το 80%, ενώ πρόθεση είναι να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027». Τόνισε ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί έργο με δεκάδες επιμέρους συμβάσεις και σύνθετο συντονισμό μεταξύ αναδόχων, υπουργείων και φορέων, χαρακτηρίζοντάς το «δύσκολο, πολύπαθο αλλά εξαιρετικά χρήσιμο» για την εξυπηρέτηση πολιτών, δημοσίων υπαλλήλων και επαγγελματιών. Ανέφερε δε ότι ήδη σχεδιάζεται η επόμενη γενιά του έργου, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΙ, το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει μετά το 2028.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Θανάσης Αυγερινός, υπογράμμισε τη σημασία των ψηφιακών υποδομών για την καθημερινότητα του πολίτη, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας και την ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Στην παρουσίαση του έργου, ο Χάρης Στελλάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Υποδομών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., παρουσίασε την κλίμακα και την τεχνική αρχιτεκτονική του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο καλύπτει περίπου 34.000 φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, με αναβαθμισμένες ευρυζωνικές υποδομές, υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας, 55.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και smartphones, 45.000 συνδέσεις δεδομένων, 72 εκατομμύρια SMS, υπηρεσίες data center, ISP, τηλεσυνεργασίας, DNS, web hosting και προηγμένες υποδομές κυβερνοασφάλειας. Ανέδειξε επίσης το οικονομικό αποτύπωμα του έργου, μέσω μείωσης του τηλεπικοινωνιακού κόστους, οικονομιών κλίμακας και καλύτερης αξιοποίησης δημόσιων και κοινοτικών πόρων.

Στην ενότητα για το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα ως επιταχυντή των ψηφιακών δράσεων, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Γιάννης Φουστανάκης, χαρακτήρισε το έργο «αναμενόμενη και κρίσιμη εξέλιξη για το Δημόσιο, με άμεσο όφελος για τον πολίτη μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας». Τόνισε επίσης τη σημασία της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, αναφέροντας ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί περίπου 30.000 ώρες εκπαιδεύσεων.

Ο κ. Γιάντσης έφερε ως παραδείγματα άμεσης εφαρμογής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τις τηλεδίκες, την απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων, αλλά και την τηλεϊατρική σε απομακρυσμένες περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά προϋποθέτουν ισχυρή και ασφαλή διασυνδεσιμότητα.

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, χαρακτήρισε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ως ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας και πρωτοποριακό ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Υπογραμμίστηκε επίσης οι οικονομίες κλίμακας και τα οφέλη που δημιουργεί ένα ενιαίο δίκτυο για τη λειτουργία του κράτους.

Στην ενότητα για την υγεία, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, τέως Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ανέδειξε τη σημασία της διαλειτουργικότητας και της αξιοποίησης των δεδομένων για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων στο σύστημα υγείας, σημειώνοντας ότι έργα όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς απαιτούν ισχυρές υποδομές διασύνδεσης. Ο Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, υπογράμμισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο του φαρμάκου, ενώ ο Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών της ΗΔΙΚΑ Μ.Α.Ε., έδωσε έμφαση στις υψηλές ταχύτητες, την ασφάλεια των δεδομένων και τη διατήρηση του ανθρώπινου χαρακτήρα της φροντίδας υγείας.

Στην ενότητα για την οικονομία των δεδομένων, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, ανέδειξε τον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, με έμφαση στη διαφάνεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Αναφέρθηκε στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που περιορίζουν τη γραφειοκρατία και βελτιώνουν σημαντικά τους χρόνους εκκαθάρισης υποθέσεων.

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε τη συμβολή του έργου στη μετάβαση της χώρας σε νέα ψηφιακή εποχή, με βασικό στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες υπηρεσίες, ενώ ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στάθηκε στη σημασία της ψηφιοποίησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση ανισοτήτων.

Στην ενότητα για την κυβερνοασφάλεια, ο Υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Δρ. Γιάννης Παυλόσογλου χαρακτήρισε την κυβερνοανθεκτικότητα μαραθώνιο διαρκείας, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας ακόμη και υπό συνθήκες επίθεσης. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΛΙΑΜΕΠ ανέδειξε την ανάγκη ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας απέναντι στις νέες απειλές, σημειώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως πρόκληση όσο και ως εργαλείο ενίσχυσης της κυβερνοάμυνας.

Στην τελική ενότητα για την εκπαίδευση, ο Υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση αλλάζει ήδη τον ρόλο του εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, «με την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης και όχι υποκατάστασης του ανθρώπινου παράγοντα».

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, σημείωσε ότι τα ισχυρά ψηφιακά δίκτυα είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την έρευνα, τη διδασκαλία και την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων, ενώ η Κατερίνα Πραματάρη, Ιδρυτικό μέλος του Uni.Fund και Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέδειξε την ανάγκη άμεσης πρόσβασης των φοιτητών σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και υποδομές.